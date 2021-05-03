İpsala Ticaret Borsası Başkanı Girgin, koronavirüsten öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
İş insanı İbrahim Girgin içinyönetim kurulu başkanı olduğu İpsala Ticaret Borsası'nın bahçesinde tören düzenlendi. Törende Girgin ailesi taziyeleri kabul etti. Tam kapanma nedeniyle törene az sayıda kişinin katılmasına izin verildi. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İbrahim Girgin´in cenazesi, Aliçopehlivan köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2021-05-03 14:27:34
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