Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak

Roman kültüründe önemli yer tutan KakavaHıdırellez Şenliği'nde Kakava ateşi, geçen yılda olduğu gibi bu yıl da (Covid19) tedbirleri alınarak sembolik olarak yakılacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldı Sarayiçi Er Meydanı yanında oluşturulacak alanda, bin 400 yıllık kadim kakava ateşini; Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak, sembolik olarak yakacak.

Kakava Şenlikleri, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alıyor ve pandemi öncesinde, her yıl 56 Mayıs tarihlerinde binlerce yerli ve yabancı turistin katılımıyla Edirne’de yakılıyordu.

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