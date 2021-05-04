TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu´dan iş insanı Girgin'in ailesine taziye ziyareti

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Edirne´nin İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin´in (55) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı İbrahim Girgin´in ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. İlk olarak İpsala Ticaret Borsası binasına uğrayan Hisarcıklıoğlu, burada bir araya geldiği borsa yöneticilerine başsağlığı diledi. Hisarcıklıoğlu, daha sonra Girgin´in evine giderek, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İbrahim Girgin´e Allah´tan rahmet dileyerek, "Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Camia olarak kaybımız büyük" dedi.
Taziye ziyaretinde Rifat Hisarcıklıoğlu´na TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Ali Kopuz, Faik Yavuz ve Cengiz Günay, oda ve borsa yöneticileri ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2021-05-04 15:59:27
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