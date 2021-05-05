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Kurt saldırısına karşı bakımevinden köpek sahipleniyorlar

DHA

Kurt saldırısına karşı bakımevinden köpek sahipleniyorlar


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'nin Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanlarda aç kalan kurtlar, Lalapaşa ilçesine bağlı köylere inerek hayvanları parçalamaya başladı. Kurtlarla baş edemeyen köylüler çareyi Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde köpek sahiplenmekle buldu.  
Lalapaşa'nın Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanda aç kalan kurtlar Süleymandanışment, Hacıdanışment, Sarıdanışment, Vaysal ve Ömeroba köylerine inerek köylünün küçük ve büyükbaş hayvanlarına saldırmaya başladı.  Ahırlara kadar giren kurtlar, köylünün onlarca koyununu telef etti, buzağı ve eşeklere de saldırdı. Korkulu rüyaları haline gelen kurtların saldırılarıyla baş edemeyen köylüler, kurtlarla mücadeleyi köpek kullanarak yapmaya karar verdi. Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne  giden besiciler, özelikle kangal kırması 'karaburun' olarak bilinen onlarca iri köpekleri sahiplenip, köylerine götürdü.'
Hacıdanişment köyünde besicilik yapan İsmail Güner, kurt saldırılarında bugüne kadar 10 koyununun telef olduğunu belirterek, "Koyunlarıma çok kurt geliyor. Ben de o nedenle köpek almaya geldim barınağa. Her gece kurt geliyor hayvanlarımıza ve çok zarar veriyorlar. Öldürüp yiyorlar. 10 tane koyunum bu şekilde gitti. Şimdi alacağım köpekle bu durumun önüne geçmeyi ümit ediyorum" dedi.
'DUVARDAN ATLAYIP KOYUNLARIMIZI YEDİ'
Süleymandanışment köyünde besicilik yapan Süleyman Özcan da son dönemlerde artan kurt saldırılarından hayvanlarını korumak için  ahırlarına tel örgü çektiklerini söyledi. Kurtların duvardan atlayıp hayvanlarına saldırdığını belirten Özcan, "Gece yol tarafından gelip duvardan atlıyorlar. 10 gün aralıkla iki kez saldırı oldu. İki tane kuzuyu telef etti. Neyse ki önlemimizi aldık daha büyük bir zarar olmadı. Çok kurt var. Sürekli geliyorlar, hiç boş kalmıyor. En son önlem amaçlı yaptığımız tel örgü sanıyorum işe yaradı. Artık gelmiyorlar. Bunun yanında köyde eşek kalmadı, onları da çok yediler" dedi.'
SÜREKLİ TETİKTEYİZ'
Aynı köyde yaşayan Aydın Yalnız da, sürekli tetikte hayvanlarını otlattıklarını söyledi. Yalnız, "Kurtlar çok zarar veriyor hayvanlarımıza, bu nedenle bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Benim bir köpeğim var haber veriyor bana. O tepki verdiği zaman biliyoruz ki kurt var o bölgede. Öyle bir durumda hayvanımı topluyorum zarar görmesinler, diye. Aksi takdirde saldırdığı zaman hemen tutup öldürüyor. Bir seferinde tam hayvanımı öldürecekken ağzından aldım.  Bu nedenle sürekli tetikte otlatıyoruz hayvanımızı" diye konuştu.
Köyde yaşadığı kurt saldırısından dolayı Edirne Belediyesi Hayvan Barınağı'na gelerek köpek sahiplenmek isteyen Faruk Göbel ise, "Köydeki yaşanan sıkıntılardan dolayı buradaki arkadaşlardan rica ettim. Onlar da umut ediyorum ki istediğimiz köpeği verecekler. Çünkü kurtlar çok fazla koyunlara, buzağılara ve eşeklere zarar veriyorlar. Bu durum devamlı devam ediyor yıllardan beri" dedi.
'KÖYDE EŞEK BIRAKMADILAR'
Kurtların sadece koyunlara değil, buzağı ve eşeklere de saldırdığını söyleyen Ahmet Çalışkan, "Bundan 20 gün önce arkadaşların buzağılarını yemişler. Ben de bunun üstüne 2 tane köpek istedim barınaktan. Bize bayağı bir faydası olacağını düşünüyorum. İnsan olmadığı zaman hemen ahıra atlayıp saldırıyorlar çünkü. Köyde eşek kalmadı mesela. Lalapaşa'nın 28 köyünde de bu sıkıntı var. Tüm köyler bu durumdan şikayetçi" şeklinde konuştu.
'KÖYLERDE KÖPEK KALMADI'
Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim İsmail Tatlıgil, pandemi döneminde birçok sahipli köpeğin Edirne merkeze bırakıldığını, köylerde neredeyse köpek kalmadığını söyledi. Sıkıntının buradan kaynaklandığını söyleyen Tatlıgil, "Öyle görülüyor ki köpek nüfusu bazı köylerde bayağı azalmış. Kurtlar da sürü halinde dolaştığı için 1-2 köpeğin karşılarında pek şansı olmuyor. Daha büyük cüsseli ve özellikle kangal türü köpekler bunlarla baş edebiliyor. Arkadaşlardan öğrendiğimiz kadarıyla çok miktarda kurtların neredeyse köyün içlerine kadar indiği, koyunlara, kuzulara hatta buzağılara bile zarar verdiği haberlerini alıyoruz. Oraya bu kangal köpekler veya melezlerini vermeyi düşünüyoruz. Daha iri cüsseli kendilerini koruyabilecek şekilde olan hayvanları köylere bırakmayı düşünüyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Resul ORUÇOĞLU
2021-05-05 12:38:17

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