'Tam kapanma; anne, baba, çocuk iletişiminin gelişmesi için fırsat'



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) UZMAN Klinik Psikolog Aslı Nilşah Lofçalı, tam kapanma sürecinin ailelerin çocuklarıyla daha verimli iletişim kurmaları için bir fırsat olduğunu belirterek, "Onların dertlerini ya da bu zamana kadar okul hayatında problemlerini dinlemek için de çok güzel bir fırsat. Bu sorunlara aileler çözüm üretebilir" dedi.

Uzman Klinik Psikolog Aslı Nilşah Lofçalı, tam kapanma sürecinde evlerinde olan anne ve babaların, çocuklarıyla olan iletişimi güçlendirerek, sorunlarını çözmelerinde yardımcı olabileceklerini söyledi. Tam kapanmayla birlikte ailelerin birbirleriyle iletişim kurmaları adına uygun bir ortam yaratıldığını belirten Lofçalı, "Anne, baba, çocuk iletişiminin gelişmesi için bir ortam sağlandı. Bunun yanında oyun iletişimi de gelişti. Genelde aileler çalıştığı için çocuklarıyla oyun oynamaya yeterli vakit ayıramıyorlardı. Bu dönemde çocukların oyuna çok ihtiyacı var. Aileler, çocuklarıyla belli sürelerde ev içinde oyun oynayabilirler. Onların yeteneklerini ortaya çıkarıcı etkinlikler oluşturarak bu tarz aktiviteler yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar şu an enerjilerini atamıyorlar. Bu nedenle de daha fazla agresif ve sinirli olabiliyorlar. Onların bu enerjilerini attırmamız gerekiyor. Ev içinde spor faaliyeti de yapabiliriz. Sosyal iletişim dediğimiz noktada onların dertlerini ya da bu zamana kadar okul hayatında problemlerini dinlemek için de çok güzel bir fırsat. Bu sorunlara aileler çözüm üretebilir. Aynı zamanda ev içerisinde küçük görevler vererek onların sorumluluk sahibi olmalarını da geliştirebilirler. Örneğin mutfakta, `ben salatayı hazırladım sen karıştır, tuzu ve yağını dök´ diyerek" dedi.

`ÇOCUKLARIN ELİNDEN TELEFONU, TABLETİ VEYA BİLGİSAYARI ALMAK ÇÖZÜM DEĞİL´

Aslı Nilşah Lofçalı, bu dönemde ailelerin çocuklarıyla ilgili en fazla şikayetinin internet, oyun ve sosyal medyada çok fazla vakit geçirmeleri olduğunu ifade ederek, "Bu gibi durumda bir saat belirlemek lazım. Çocukların elinden telefonu, tableti veya bilgisayarı almak çözüm değil. Bu daha fazla sıkıntı yaratabilir. Bunun yerine belirli bir saat vermek daha uygun. Teknoloji çocuklara yaş kriterleri göz önünde bulundurularak sunulmalıdır. Bu yaş kriterleri bazın çocuğa belirli zamanlar verilebilir. Daha çok sıkıldığı aktivitelerin sonunda buna izin vermek çok daha mantıklı olur" diye konuştu.

'YATARKEN TELEFON YA DA TABLETTEN DERS DİNLEMEK, ÖNERMEDİĞİMİZ BİR ŞEY'

Uzaktan eğitim gören çocukların daha verimli öğrenebilmeleri için derslerini cep telefonu ya da tablet yerine masaüstünde duran bilgisayardan almaları gerektiğini dile getiren Lofçalı, "Bize şöyle şikayetler geliyor, `EBA´yı açıyorlar, alttan başka videolar izliyorlar. Masada duran bir bilgisayarda daha verimli ders dinleyebilirler. Ayrıca yatarken telefon ya da tabletten ders dinlemekte önermediğimiz bir şey. Çünkü uyku pozisyonuna girip, rahatlıyorlar. Bu nedenle de konsantre olamıyorlar. Masasının başında, dik bir şekilde konsantre olarak ders dinlemek çok daha verimli" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-05-05 12:43:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.