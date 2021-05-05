'Tam kapanma; anne, baba, çocuk iletişiminin gelişmesi için fırsat'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Tam kapanma; anne, baba, çocuk iletişiminin gelişmesi için fırsat'

DHA

'Tam kapanma; anne, baba, çocuk iletişiminin gelişmesi için fırsat'


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) UZMAN Klinik Psikolog Aslı Nilşah Lofçalı, tam kapanma sürecinin ailelerin çocuklarıyla daha verimli iletişim kurmaları için bir fırsat olduğunu belirterek, "Onların dertlerini ya da bu zamana kadar okul hayatında problemlerini dinlemek için de çok güzel bir fırsat. Bu sorunlara aileler çözüm üretebilir" dedi.
Uzman Klinik Psikolog Aslı Nilşah Lofçalı, tam kapanma sürecinde evlerinde olan anne ve babaların, çocuklarıyla olan iletişimi güçlendirerek, sorunlarını çözmelerinde yardımcı olabileceklerini söyledi. Tam kapanmayla birlikte ailelerin birbirleriyle iletişim kurmaları adına uygun bir ortam yaratıldığını belirten Lofçalı, "Anne, baba, çocuk iletişiminin gelişmesi için bir ortam sağlandı. Bunun yanında oyun iletişimi de gelişti. Genelde aileler çalıştığı için çocuklarıyla oyun oynamaya yeterli vakit ayıramıyorlardı. Bu dönemde çocukların oyuna çok ihtiyacı var. Aileler, çocuklarıyla belli sürelerde ev içinde oyun oynayabilirler. Onların yeteneklerini ortaya çıkarıcı etkinlikler oluşturarak bu tarz aktiviteler yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar şu an enerjilerini atamıyorlar. Bu nedenle de daha fazla agresif ve sinirli olabiliyorlar. Onların bu enerjilerini attırmamız gerekiyor. Ev içinde spor faaliyeti de yapabiliriz. Sosyal iletişim dediğimiz noktada onların dertlerini ya da bu zamana kadar okul hayatında problemlerini dinlemek için de çok güzel bir fırsat. Bu sorunlara aileler çözüm üretebilir. Aynı zamanda ev içerisinde küçük görevler vererek onların sorumluluk sahibi olmalarını da geliştirebilirler. Örneğin mutfakta, `ben salatayı hazırladım sen karıştır, tuzu ve yağını dök´ diyerek" dedi.
`ÇOCUKLARIN ELİNDEN TELEFONU, TABLETİ VEYA BİLGİSAYARI ALMAK ÇÖZÜM DEĞİL´
Aslı Nilşah Lofçalı, bu dönemde ailelerin çocuklarıyla ilgili en fazla şikayetinin internet, oyun ve sosyal medyada çok fazla vakit geçirmeleri olduğunu ifade ederek, "Bu gibi durumda bir saat belirlemek lazım. Çocukların elinden telefonu, tableti veya bilgisayarı almak çözüm değil. Bu daha fazla sıkıntı yaratabilir. Bunun yerine belirli bir saat vermek daha uygun. Teknoloji çocuklara yaş kriterleri göz önünde bulundurularak sunulmalıdır. Bu yaş kriterleri bazın çocuğa belirli zamanlar verilebilir. Daha çok sıkıldığı aktivitelerin sonunda buna izin vermek çok daha mantıklı olur" diye konuştu.
'YATARKEN TELEFON YA DA TABLETTEN DERS DİNLEMEK, ÖNERMEDİĞİMİZ BİR ŞEY'
Uzaktan eğitim gören çocukların daha verimli öğrenebilmeleri için derslerini cep telefonu ya da tablet yerine masaüstünde duran bilgisayardan almaları gerektiğini dile getiren Lofçalı, "Bize şöyle şikayetler geliyor, `EBA´yı açıyorlar, alttan başka videolar izliyorlar. Masada duran bir bilgisayarda daha verimli ders dinleyebilirler. Ayrıca yatarken telefon ya da tabletten ders dinlemekte önermediğimiz bir şey. Çünkü uyku pozisyonuna girip, rahatlıyorlar. Bu nedenle de konsantre olamıyorlar. Masasının başında, dik bir şekilde konsantre olarak ders dinlemek çok daha verimli" ifadelerini kullandı.
   DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-05-05 12:43:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurt saldırısına karşı bakımevinden köpek sahipleniyorlar
YEREL HABERLER Kurt saldırısına karşı bakımevinden köpek ...
Markete çocuklarıyla gidenlere ceza
YEREL HABERLER Markete çocuklarıyla gidenlere ceza
Trakya'da vaka sayıları düştü
YEREL HABERLER Trakya'da vaka sayıları düştü
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu´dan iş insanı Girgin'in ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu´dan iş insanı Girgin'in ...
Edirne'de, at arabasına motosikletle çarpan kurye yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de, at arabasına motosikletle çarpan kurye ...
Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak
YEREL HABERLER Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak
Edirne Kırmızısı’na tarımsal yaklaşım
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı’na tarımsal yaklaşım
Edirne kırmızısına rengini veren bitki, üniversitede yetiştirilecek
YEREL HABERLER Edirne kırmızısına rengini veren bitki, üniversitede ...
Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak
YEREL HABERLER Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da ...
Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü(2)
YEREL HABERLER Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat ...
Sağlık Bakanı Koca’dan önemli açıklamalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı gelecek, ilk sevkiyat bu ay” “Muhtarlar yarından itibaren randevu alabilir” “Yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz”
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca’dan önemli açıklamalar Sağlık ...
İpsala Ticaret Borsası Başkanı Girgin hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İpsala Ticaret Borsası Başkanı Girgin hayatını ...
Bakan Koca Edirne’de tedavi gören hastaları ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Koca Edirne’de tedavi gören hastaları ziyaret ...
Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat ...
İpsala Ticaret Borsası Başkanı Girgin, koronavirüsten öldü (2)
YEREL HABERLER İpsala Ticaret Borsası Başkanı Girgin, koronavirüsten ...
Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat ...
Sağlık Bakanı Koca Edirne’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır” “Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz” “Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum”
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca Edirne’de Sağlık Bakanı Fahrettin ...
Keşan´da emekliler, maaşlarını çekmeye başladı
YEREL HABERLER Keşan´da emekliler, maaşlarını çekmeye başladı
İpsala Ticaret Borsası Başkanı Girgin, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER İpsala Ticaret Borsası Başkanı Girgin, koronavirüsten ...
Anneleri kazada ölen yavru kedileri, biberonla besliyor
YEREL HABERLER Anneleri kazada ölen yavru kedileri, biberonla ...