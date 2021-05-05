Külliyeye Aşçı Yahya Baba tablosu

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Gürkan Uygun’un tual üzerine yağlı boyayla yaptığı ve Sultan 2. Bayezid Külliyesi ile Aşçı Yahya Baba’nın resmedildiği tablo, külliyede sergilenecek.

Edirne’nin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan ve 2016 yılından bu yana UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Sultan 2. Bayezid Külliyesi’nin 15. yüzyılda aşçılığını yapan Aşçı Yahya Baba Hazretleri’nin balıkları besleme geleneği, yağlı boya tabloyla müze ziyaretçilerine anlatılacak.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu olan ve Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam eden Güray Uygun, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret ederek Aşçı Yahya Baba’nın mevcudata pirinç verme âdetini resmettiği tablosunu takdim etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Aşçı Yahya Baba’nın Osmanlı medeniyetinin sadece insana değil her canlıya verdiği değerin güzel bir örneği olduğunu ifade ederek, “İmaret Müzesi’nin en önemli figürü olarak ön plana çıkan Aşçı Yahya Baba, genç sanatçımızın resmettiği tablo ile külliyemizdeki yerini almış olacak. Külliye için oldukça güzel ve tamamlayıcı olacak bu güzel tablo için Gürkan Uygun’a teşekkür ediyorum” dedi.

Sanatçı Güray Uygun da 140x180 ölçülerinde tual üzerine yağlı boyayla yaptığı çalışmada, 500 yıl önce Aşçı Yahya Baba tarafından gerçekleştirilen mevcudatı pirinçle besleme âdetini gözler önüne sermeye çalıştığını ifade ederek eserinin külliyede sergilenecek olmasından ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

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