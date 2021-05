Edirne´de, Kakava ateşi bu yıl da sembolik yakıldı

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi´nde yer alan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri´nin simgesi geleneksel Kakava ateşi, Edirne´de Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çeribaşı Fikri Ocak tarafından sembolik olarak yakıldı.

Roman kültüründe önemli bir yere sahip olan ve Edirne´de 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan geleneksel Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri ateşi bu yıl da koronavirüs önlemleri arasında sembolik olarak yakıldı. Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi alanında düzenlenen etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çeribaşı Fikri Ocak ile sınırlı sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl da ateşi temsili olarak yaktıklarını ve geleneği sürdürdüklerini söyledi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan´da, Edirne´nin en önemli kültürel değerlerinden biri olan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri´nin pandemi nedeniyle bu yıl da gerçekleşemediğini, ancak şenliklerin simgesi olan Kakava ateşini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sembolik yakarak geleneği sürdürdüklerini söyledi. Gürkan, ""Tek temennimiz dünyayı esir alan koronavirüs salgınının bir an önce bitmesi. Kakava´da dilekler dilenir, bunların gerçekleşmesi için ateş yakılarak üzerinden atlanır. Biz de bu ateşi yakarak virüsün bir an önce ortadan kalmasını diledik. Kakava ateşini, salgın ateşinin bir an önce sönmesi için yaktık. Umarım salgın bir an önce biter ve önümüzdeki yıl yine eskisi gibi Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri´ni bu alanda yurdun dört bir yanından gelen misafirlerimizle Edirneliler olarak büyük coşkuyla kutlarız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

