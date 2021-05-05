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Selimiye Camii meydanında Cumhurbaşkanı´nın talimatıyla süreç hız kazandı

DHA

Selimiye Camii meydanında Cumhurbaşkanı´nın talimatıyla süreç hız kazandı


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Selimiye Camii meydanının projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimat vermesiyle yeniden hız kazanan süreçte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesi arasında protokol imza aşamasına geldi.
Türk İslam tarihinin en önemli eserlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimat vermesiyle çözüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum´un Edirne ziyareti sonrası konuyu ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Meydan Projesi´nin başlatılması için talimat verirken, Edirne Belediye Meclisi de konuyla ilgili bugün olağanüstü toplandı. Meclis toplantısında, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan´a projenin başlatılması için bakanlık ile belediye arasında protokol imzası yetkisi verildi.
'BAKAN KURUM´LA ANKARA´DA GÖRÜŞTÜK'
Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün gelinen noktada Vakıflar Bölge Müdürlüğü´nün meydanda daha önceden bulunan Yemiş Kapanı Hanı´nın ihya edilmesi yönündeki itirazının devam ettiğini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum´la son olarak Ankara´da görüştüklerini belirten Başkan Gürkan, "Sayın Bakan, Ankara´ya döndükten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza bu durumu arz etmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sayın Bakanımız bize döndü. Selimiye projelerinin hem rekreasyon hem de Yemiş Kapanı Hanı projesinin birlikte yapılması konusunda talimatı olduğunu ve benimle görüşmesi gerektiğini ilettiler. Ben de memnuniyetle görüşürüz dedim. Çünkü vatandaş için kimin yaptığı değil bu işin yapılması önemlidir. Sonuçta hepimiz bu millete hizmet etmek için bu görevlere seçildik, dedim. Ve Sayın Bakanımızın davetiyle geçtiğimiz günlerde Ankara´ya gittik. Sayın Bakanımız Valimizi ve İl Başkanı Belgin İba´yı da davet etmiş. Yaklaşık 1,5 saat süren bir toplantı yaptık, makamında" dedi.
Gürkan, "Bakan Kurum'un projeyi bakanlık olarak da yapabileceklerini söylediğini belirterek, "Hukuki anlamda buraların büyük bir kısmının mülkiyeti bizde. Sonuçta Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü´nün uhdesinde bu işin yürütülmesine prensip olarak, birlikte tamam dedik. Bugün meclisimiz de uygun görürse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir protokol yapma yetkisi alacağım sizden" diyerek meclisten yetki istedi. 
OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Yapılan oylama sonucunda, "Yemiş Kapanı Hanı Koruma ve Yeniden İşlevlendirme Projeleri'nin çizdirilmesi ve uygulanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediye arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve protokol yapılması, bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunulması, yapılacak ortak hizmet projesi protokolünün esaslarını belirlemek ve imzalamak üzere Gürkan'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
ŞÜKRAN DUYMAYA HAZIRIZ
Yemiş Kapanı Hanı´nın durumu kendisini ve Edirne halkını çok yorduğunu belirten Gürkan, "Kazıyı 2016 yılında bitirmişiz. 2021´deyiz. 5 yıl. Ne için anlamsız bir olay yüzünden. İhya edilsin mi, edilmesin mi? Geçmiş tartışmalara dönmek istemiyorum. Bakanlık ile birlikte yapacak olmaktan da mutluyum. Çünkü yerel yönetimle, merkezi hükümetin uzlaşı içinde çalışması umarım her yere de örnek olur. Yapılacak olan Edirne´ye yapılacaktır. Kim yapacaksa başımızın üstünde taşımaya ve şükran duymaya da hazırız" dedi.  
 DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-05-05 18:23:11

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