Markete çocuklarıyla gidenlere ceza (2)



VALİLİK: TUTANAK TUTULDU, CEZA YAZILMADI

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya platformlarında gündeme gelen ve 'Edirne´de markete çocuklarıyla gidenlere ceza' başlıklı paylaşımlara ilişkin olarak; belli mesafenin üzerinde yürüme sorunlarından dolayı markete torununun motosikleti ile gelmek zorunda kalan yaşlı annemiz ve torununa görevli emniyet güçlerimiz tarafından tespit tutanağı tutulmuş ancak insani durum göz önünde bulundurularak herhangi bir ceza uygulanmamıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE

2021-05-05 18:44:37



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