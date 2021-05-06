Edirne Kırmızısı uluslararası kongrede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Kırmızısı uluslararası kongrede

İHA

Edirne Kırmızısı uluslararası kongrede

Trakya Üniversitesi ve Kiğılı, tekstil alanında başlattıkları iş birliğini akademik ortama taşıdı.
İki kurum tarafından ortaklaşa hazırlanan “Edirne Kırmızısı’nın Çağdaş Yaklaşımlarla Tekstil Desen Çalışmalarında Kullanımı" makalesi, 8 ülkeden akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleşen 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresinde yayımlandı.
Edirne Kırmızısı’nı kent kimliğine kazandırma çalışmalarına ara vermeden devam eden ve bu doğrultuda Türkiye’nin hazır giyimde öncü marklarından biri olan Kiğılı ile özel bir “Edirne Kırmızısı Koleksiyonu” hazırlayan Trakya Üniversitesi, rengin uluslararası akademik camiada tanıtılmasına katkı yapmaya devam ediyor.
İlk olarak 2020 yılının Ekim ayında “1. Uluslararası Edirne Kırmızısı eSempozyumu” düzenleyen Trakya Üniversitesi, Kiğılı firması ile ortaklaşa hazırlanan “Edirne Kırmızısı’nın Çağdaş Yaklaşımlarla Tekstil Desen Çalışmalarında Kullanımı" makalesinin sunumunu, 24 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılan 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresinde gerçekleştirdi.
Trakya Üniversitesi Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Orkun Akman’ın yanı sıra Okan Üniversitesi’nden Gaye Şenkal Acar ve Kiğılı firmasından Sibel Kızılkaya ve Saliha Gülmez Günay’ın yazarları arasında yer aldığı makalenin sunumu, 3 Mayıs Pazartesi günü üçüncü salonun birinci oturumunda gerçekleşti. Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Hindistan, Azerbaycan, Filipinler, İran, Pakistan ve Kazakistan’dan akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşen kongrede Edirne Kırmızısı’nın önemi ve tekstil desenlerinde kullanımı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Kakava'yı evlerinin önünde ateş yakıp, göbek atarak kutladılar
YEREL HABERLER Edirne'de Kakava'yı evlerinin önünde ateş yakıp, ...
Markete çocuklarıyla gidenlere ceza (2)
YEREL HABERLER Markete çocuklarıyla gidenlere ceza (2)
Selimiye Camii meydanında Cumhurbaşkanı´nın talimatıyla süreç hız kazandı
YEREL HABERLER Selimiye Camii meydanında Cumhurbaşkanı´nın ...
Edirne’de Kakava Ateşi sessiz sedasız yandı
YEREL HABERLER Edirne’de Kakava Ateşi sessiz sedasız yandı
Edirne´de, Kakava ateşi bu yıl da sembolik yakıldı
YEREL HABERLER Edirne´de, Kakava ateşi bu yıl da sembolik yakıldı
Külliyeye Aşçı Yahya Baba tablosu
YEREL HABERLER Külliyeye Aşçı Yahya Baba tablosu
'Tam kapanma; anne, baba, çocuk iletişiminin gelişmesi için fırsat'
YEREL HABERLER 'Tam kapanma; anne, baba, çocuk iletişiminin ...
Kurt saldırısına karşı bakımevinden köpek sahipleniyorlar
YEREL HABERLER Kurt saldırısına karşı bakımevinden köpek ...
Markete çocuklarıyla gidenlere ceza
YEREL HABERLER Markete çocuklarıyla gidenlere ceza
Trakya'da vaka sayıları düştü
YEREL HABERLER Trakya'da vaka sayıları düştü
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu´dan iş insanı Girgin'in ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu´dan iş insanı Girgin'in ...
Edirne'de, at arabasına motosikletle çarpan kurye yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de, at arabasına motosikletle çarpan kurye ...
Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak
YEREL HABERLER Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak
Edirne Kırmızısı’na tarımsal yaklaşım
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı’na tarımsal yaklaşım
Edirne kırmızısına rengini veren bitki, üniversitede yetiştirilecek
YEREL HABERLER Edirne kırmızısına rengini veren bitki, üniversitede ...
Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak
YEREL HABERLER Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da ...