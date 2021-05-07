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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi döneminde evini çiçek bahçesine çevirdi

DHA

Pandemi döneminde evini çiçek bahçesine çevirdi


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Firdevs Güler (67), pandemi döneminde 2 katlı evini çiçek bahçesine çevirdi.
Keşan'ın Aşağı Zaferiye Mahallesi Can Sokak'ta oturan Firdevs Güler, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen tam kapanma sürecini 2 katlı müstakil evinde geçiriyor. Eşini kaybeden ve çocukları da evlenip kendi hayatlarını kuran Güler, pandemi döneminde evde kaldığı süreyi saksılara ektiği çiçekleriyle ilgileniyor. Saksılardaki 300 çiçeği, evinin balkonu, bahçesi ve çevresine yerleştiren Güler, onlara çocuğu gibi bakıyor.
`ÇİÇEKLERE BAKTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM´
Çocukluğundan beri çiçek tutkusu olduğunu ifade eden Firdevs Güler, "Yaşlanınca tabi daha da ilgim arttı. Kendime bir uğraş yarattım. Şu an 300´ün üzerinde çiçeğim var. Çiçeklere baktığım için çok mutluyum. Nasıl bir insan çocuğuna bakar, karnı mı acıktı, susadı mı diye düşünür, işte benim de onlara karşı böyle bir ilgim var. Daha çok sardunya bakıyorum. En çok onu seviyorum. Hem görüntüleri çok güzel hem de bakımları çok zor değil. Soğuktan da kolay kolay etkilenmiyor" dedi.
`BÜTÜN DERDİN, KEDERİN GİDİYOR´
Sağlığını çiçek yetiştirmeye borçlu olduğunu belirten Güler, "Ne şekerim ne de tansiyonum var. Bazen kızım bu kadar uğraşmamam gerektiğini söylüyor. Ama ben onlarla mutluyum. Bunu severek yapıyorum. Tam kapanmada da çeşmeden su taşıdım, bahçemde çiçeklerle uğraştım. Hiç sıkılmadım. Çiçeklere gübre döküyorum, köklerini kabartıyorum, su verdim. Sıkılmaya zaman yok benim için. Seven insanlara uğraşmaları için tavsiye ederim. Onlarla uğraşırken kendini dinliyorsun, kafanda kuruntu kalmıyor. Bütün derdin, kederin gidiyor çiçeklerle uğraşırken" diye konuştu.
Firdevs Güler, mevsimlik sebze ihtiyacını da bahçesinden karşıladığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-05-07 11:54:18

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