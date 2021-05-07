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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selimiye Camii'nde ramazanın son cuma namazı tedbirlerle kılındı

DHA

Selimiye Camii'nde ramazanın son cuma namazı tedbirlerle kılındı


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, tarihi Selimiye Camii'nde tam kapanmaya denk gelen, ramazan ayının son cuma namazı kılındı. Camiye maske ve seccadelerle gelen cemaat, sosyal mesafeye uyarak, saf tutarken, bazı kişiler de cami avlusunda namaz kıldı.
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan, Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye Camii'nde ramazanın son cuma namazı kılındı. Tam kapanmaya denk gelen cuma namazı öncesi dezenfekte edilen tarihi cami içinde çekilen bantlarla cemaatin olması gereken mesafesi belirlendi. Yaklaşık 4 bin kişinin aynı anda namaz kılıp, ibadetini yaptığı camide tedbirler kapsamında kapasite, 4'te 1 oranında düşürüldü. Ezan okunmasıyla camiye gelen cemaatten bazıları içeride, bazıları da avluya serdikleri seccadelerde namaz kıldı.
Camiye alınan önlemlere uyarak, yürüme mesafesinden gelen Ali Şallı, "Tedbirlerimizi alıp cuma namazına geldik. Maskemizi ve seccademizi yanımıza aldık. Kısıtlama döneminde namazımı genellikle evde kılıyordum. Cuma namazı için Selimiye´ye geldim. Çok şükür, namazımızı burada kılacağız" dedi.
Uygulamanın güzel olduğunu söyleyen Saim Gül ise "Bu çevrede oturuyorum. Seccademi aldım, namaza geldim. Uygulama güzel. Mesafeyi korursanız hijyeninize dikkat ederseniz sıkıntı olmaz. Devletimiz ne uygulamayı uygun görürse biz de ona uyuyoruz" diye konuştu.
Selimiye Camii'nde cuma namazını kıldıran İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Okur da koronavirüs salgının bitmesi için dua etti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2021-05-07 15:11:26

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