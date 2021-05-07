PTT önünde yine aynı manzara

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Edirne’de vatandaşlar PTT şubesinin önünde kuyruk oluşturdu.

Türkiye’de Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde PTT’nin hizmet vermeye devam edeceği açıklanmıştı. PTT’nin Edirne Başmüdürlük binası altında bulunan şubesinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Covid19 tedbirleri kapsamında şubeye sınırlı sayıda vatandaşın alındığı ve şube önünde sırada bekleyen vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Alışveriş yapmak için çarşıya çıkanların zaman zaman yoğunluk oluşturduğu da kameralara yansıdı.

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