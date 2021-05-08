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Edirne Valisi Canalp, açılan pazarları denetledi

DHA

Edirne Valisi Canalp, açılan pazarları denetledi


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de tam kapanma açılmasına izin verilen pazar yerleri 4 noktada açıldı. Pazar yerlerini gezen Vali Ekrem Canalp, "Halkımızın hem kaliteli pazar ihtiyacını karşılamayı ama aynı zamanda pandemi koşullarına da uygun şekilde karşılaması için her türlü tedbirleri alıyoruz" dedi. 
İçişleri Bakanlığı geçen günlerde yayınladığı genelge ile tam kapanma döneminde, 8-15 Mayıs tarihlerinde sabah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ülke genelinde pazar yerlerinin açılmasına izin verdi. Edirne'de de alınan tedbirler kapsamında pazar yerleri bugün açıldı. Edirne Valiliği İl Pandemi Kurulu'nun belirlediği 4 noktada açılan pazarlarda maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilirken, polis ve zabıta ekipleri vatandaşı maske ve mesafe konusunda anonslarla uyardı. Edirne Valisi Ekrem Canalp de pazar yerlerini gezerek alınan tedbirleri yerinde inceledi. 
VALİ CANALP, PAZAR YERİNİ GEZDİ
Vatandaşın meyve sebze ihtiyacının pandemi koşullarında karşılanabilmesinin önemine dikkat çeken Vali Canalp, "Bugün bütün Türkiye'de sebze meyve pazarlarımız açık. İki şeyi beraber yürütmek gerekiyor. Bir tarafından halkımızın ucuz sebze meyve ihtiyacını karşılanabilmesi lazım. Bu ihtiyaç karşılanırken de pandemi koşullarının karşılanabilmesi önemli. Bunun için de tüm Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle her tarafta alarm olunmuş durumdadır. Emniyeti, Jandarması, Belediyeler, kamu kurumları herkes bugünü iyi şekilde geçirmeyi, halkımızın hem kaliteli pazar ihtiyacını karşılamayı ama aynı zamanda pandemi koşullarına da uygun şekilde riayet edecek şekilde karşılaması için her türlü tedbirleri alıyoruz" dedi. 
'İSTEDİĞİMİZ ÜRÜNÜ TAZE TAZE ALIYORUZ' 
Salgın nedeniyle uzun zamandır kapalı olan pazarlara gidemeyen vatandaşlar da bugün tezgahtan taze ürünleri satın aldı. Pazara, yürüme mesafesi evinden gelerek alışveriş yapan Mehmet Ateş, "Çok iyi oldu, istediğimiz ürünleri taze teze alıyoruz" diye konuştu.
'PAZAR MARKETTEN DAHA UCUZ VE TAZE'
Ayşe Çalışkan da pazarlarda gezerek alışveriş yapmayı özlediklerini belirterek, "Pandemi nedeniyle uzun zamandır evde kapalıydık. Şimdi ise pazara gelip alışverişimi yapıyoruz. Pazarda marketlerden daha ucuza ve daha taze ürün satın alıyoruz, çok mutluyum" şeklinde konuştu. 
Pazarcı esnafı da uzun sürenin ardından tezgah açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can Zeray Resul ORUÇOĞLU
2021-05-08 15:00:09

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