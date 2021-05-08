Selimiye Camii´nde, 'Kadir Gecesi' programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, Mimar Sinan´ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii´nde, Kadir Gecesi nedeniyle mevlit okundu, eller semaya `salgının bitmesi´ için açıldı. Edirne İl Müftülüğü´nün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan mevlide Selimiye Camii´ne yakın bölgede oturan vatandaşlar da katılarak, ibadetlerini sosyal mesafeye uyarak gerçekleştirdi.
İslam aleminin en kutsal ayı ramazanın son günlerinde, Kuran-ı Kerim´in indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi nedeniyle Selimiye Camii´nde mevlit okundu. Mimar Sinan´ın ustalık eserinde, saatler 21.00´ı gösterdiği sırada Selimiye Camii imam hatibi Yusuf Serenli eşliğinde imam ve müezzinlerden oluşan ekip Kuran-ı Kerim´den sureler okumaya başladı. Kadir Gecesi programı aynı anda İl Müftülüğü´nün sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.
Kadir Gecesi programına Selimiye Camii´ne yürüyüş mesafesinde oturan vatandaşlar da katılım gösterdi. Sosyal mesafeye dikkat edildiği programda, dualar ve kasidelerin okunurken, sonunda ise eller semaya salgının bitmesi için açıldı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU
2021-05-08 23:10:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.