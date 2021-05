Doktor anne koronavirüsü yendi,  çocuklarına doyasıya sarıldı

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)-. EDİRNE'DE eşi ile birlikte koronavirüse yakalanan doktor Nihal Kaşıkçı, iyileşmelerinin ardından Anneler Günü'nde çocukları ile bir araya geldi, zorlu süreci geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.

Edirne Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli 2 çocuk annesi Nihal Kaşıkçı, pandemi döneminde her sağlık çalışanı gibi zorlu günler yaşadı. Kaşıkçı ile Trakya Üniversitesi Balkan Enstitüsü'nde öğretim görevlisi eşi Evrim Kaşıkçı birkaç gün arayla koronavirüse yakalandı. Kaşıkçı çifti evlerinde karantinaya girip hastalığı yenmeye çalışırken, çocuklarından uzak kaldı. Dr. Kaşıkçı, hastalığı evinde atlatırken, durumu ağırlaşan eşi Evrim Kaşıkçı, kaldırıldığı hastanede günlerce tedavi görüp, evine dönebildi.

'ÇOCUKLARIM KENDİ BAŞLARINA KALDI'

Dr. Nihal Kaşıkçı, eşi ile birlikte aynı dönemde koronavirüse yakalandıklarında çocukları Ali (6) ile Mehmet'in (8) kendi yaşamlarını idame ettirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Kaşıkçı, "Hastalığı ben ve eşim aynı dönemde atlattık. Ben aşılı olduğum için daha hafif bulgularla geçirdim ancak eşim sağlık çalışanı değil, onda ağır seyretti ve hastanede yatmak zorunda kaldı. O süreçte de çok büyük zorluklar yaşadım. Evde çocuklarla kaldım ama onlara günlerce hiçbir şekilde dokunamadım, yardımcı olamadım. 6 ve 8 yaşındaki iki çocuğum ebeveyn olmadan kendi yaşamlarını idame ettirme durumunda kaldılar. Kendi kendilerine yemek ısıttılar, banyo yaptılar. Bizim için zorlu bir tecrübe oldu" diye konuştu.

Koronavirüs salgını sürecinde kendisini en çok zor durumun çocuklarına sarılamamak olduğunu belirten Dr. Kaşıkçı, "Çocuklarımla ilgili pandemi sürecinde hastalığa yakalanmamızın dışında beni en çok zorlayan onlara sarılamamak oldu. Eve gittiğimde normalde beni kapıda karşılarlar ve hemen sarılırlar. Sarılamayınca, 'Anne niye izin vermiyorsun' deyince, 'çocuğum önce dezenfekte olmam lazım' deyince üzülüyorlardı. Gerçi sonrasında süreçle birlikte adapte oldular. Bu defa ben dezenfekte olup onları öpmeye çalışsam da, 'bana yaklaşma anne' diyorlar. Bu şekilde onlar da sürece adapte oldular. Ama dediğim gibi bir sağlıkçı anne olarak ben de annemi göremedim 1 yıldır. Bizler de virüs yükü fazla olduğu için yakınlarımıza hastalığı bulaştırma kaygımız çok fazla. Onlarla rahat rahat görüşemiyoruz" diye konuştu.

'BİZİ MOTİVE EDEN DİĞER ANNE VE ÇOCUKLARA YARDIM ELİ UZATMAK'

Anneliğin de sağlıkçı olmak gibi, gecesi gündüzü olmayan bir görev olduğunu söyleyen Dr. Kaşıkçı, "Bizler aslında pandemi sürecinde değil bundan önce de çocuklarımıza daha bebeklik döneminden itibaren evde bırakıp gece nöbetlerine geliyorduk. Bu durum yüreğimizi burksa da bizi motive eden şey hasta olan diğer annelere, çocuklara yardım eli uzatıyor olmak. Bununla ilgili acı tecrübelerimiz oldu kovid sürecinde. Kovid olan anne adayları, kovidli bebekler. Bu tür vakalarımız oldu" dedi.

'ÇOCUKLARINIZI MUTLAKA EĞİTİN'

Doktor bir anne olarak diğer annelere çocuklarını bilinçlendirmelerini tavsiye eden Kaşıkçı, "Hekim bir anne olarak öncelikle tedbir diyorum. Tedbirler konusunda biliyorsunuz kadın eğitilirse tüm toplum eğitilmiş olur. Çocuklarını da bu konuda eğitmeleri, tedbirli olmaları, maskeyi, mesafeyi, hijyeni yaşamın tümüne yaymaları gerekiyor. Esasında genel anlamda hijyen kuralları, mesafe kuralı çok önemli. Süreç bize bunları öğretti. Ben de kendilerinden çocuklarını eğitmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

