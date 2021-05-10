Keşan´da PTT önünde kuyruk

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, işlemleri için PTT şubesi önüne gelenler kuyruk oluşturdu. Polis ve PTT görevlileri kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.
Keşan´da, bayram öncesi işlemleri için sabah saatlerinde PTT şubesi önüne gelenler yoğunluk oluşturdu. Kuyrukta sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü. Kuyruklarda, maskesiz ve çocuklarıyla bekleyenlerin de olduğu gözlendi. Polis ekipleri ve PTT görevlileri, kuyrukta bekleyenleri sıraya sokarak, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-05-10 13:42:44
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