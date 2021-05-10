“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların makûs talihi: Göç” konuşuldu

Trakya Üniversitesi’nde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların Makûs Talihi Göç” isimli çevrim içi konferans gerçekleştirildi.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin moderatörlüğünde gerçekleşen ve TarihçiYazar H. Yıldırım Ağanoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansta “Osmanlı’dan Cumhuriyete Balkanların Makûs Talihi” konuşuldu.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin, TarihçiYazar H. Yıldırım Ağanoğlu ve yazar tarafından 2001 yılında kaleme alınan “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanlar’ın Makûs Talihi Göç” kitabı hakkında bilgiler verdi. Yazar’ın, kitabını Rumeli kökenli bir ailenin çocuğu olması nedeniyle anne ve babasının anlattığı göç hatıralarının ilgisini çekmesi sebebiyle kaleme aldığı bilgisini aktaran Doç. Dr. Nurten Çetin, konferansın tüm katılımcılara faydalı olmasını dileyerek tarihçi ve yazar H. Yıldırım Ağanoğlu’na katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Konferans kapsamında “Göç” sözcüğünün dilimiz ve kültürümüzdeki anlamlarından başlayarak göç olgusuna sebep olan ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel şartlara değinen H. Yıldırım Ağanoğlu, göçü toplumdaki diğer yer değiştirmelerden ayıran en temel ölçütün, göç edenin eski sosyal ve ekonomik ilişkilerini değiştirmesi ve yeni yerleşim yerinde yeni sosyal ve ekonomik ilişkilerini kurması olduğunu söyledi.

Göçü, kişinin yeni şartlara daha iyi uyum sağlayabilmek maksadıyla ya da tabii, iktisadi, siyasi ve benzeri zorunluluklar sonucunda yaşadığı toplumu ve sosyal çevreyi değiştirmesi, bir başka çevreye ve insan topluluğuna katılma hadisesi olarak açıklayan H. Yıldırım Ağanoğlu, dış göç meselesini ele aldı.

Balkanlar'dan Türkiye'ye yönelik göçlerin anlatıldığı konferansta, 18771878 Harbi'nden Balkan Harbi'ne kadar olan dönem ve tarihimize “93 Harbi” olarak geçen 18771878 OsmanlıRus Savaşı'ndan sonra yaşanan göç hadiseleri ve mezâlimleri üzerinde duran yazar, Rumeli'den göçen Müslüman tebaa arasında en önemli üç unsurun Türkler, Arnavutlar ve Boşnaklar olduğunu ifade etti. Balkan Harbi sonrasında yaşanan göçlerden söz eden yazar, Türklerin nerelere yerleştirildiği ile Arnavut, Boşnak ve diğer unsurların iskânları hakkında bilgiler paylaştı.

1913 TürkBulgar Mübâdelesi ve 1914 OsmanlıYunan Mübâdelesi ile devletin muhacir meselesinde yaşadığı zorluklar ve uygulanan politikalar hakkında da açıklamalarda bulunan H. Yıldırım Ağanoğlu, Cumhuriyet Dönemi Balkan göçleri ile ilgili olarak “Balkan ülkelerinden göç halen devam etmekte ve söz konusu göçün kesintiye uğraması mümkün görünmemektedir. Göç meselesinde ülkemizde yeterince ilmî araştırmalar yapılmamaktadır. Bu çerçevede Türkiye'nin Balkanlarla ilgilenmesi gerekmektedir. Balkanlar'daki Türk ve Müslüman unsurları barış zamanında himaye edici politikalar uygulanmalı, onların ekonomik, kültürel, siyasî örgütlenme ve diğer alanlardaki gelişmeleri sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

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