Selimiye’de Mescid-i Aksa için dua edildi

Edirne’de, Selimiye Cami’nde kılınan öğle ezanının ardından ülke genelinde tüm camilerde olduğu gibi Mescidi Aksa'nın kurtuluşu için selalar okunup, dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın terörist İsrail'in Mescid Aksa'ya yönelik baskınlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında yurt genelinde tüm camilerde öğle ezanıyla birlikte duaların yapılacağını duyurmasının ardından Edirne’de, Selimiye Cami başta olmak üzere tüm camilerde sela okundu.

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği tarihi camiye gelen cemaat okunan selanın ardından Mescidi Aksa'nın kurtuluşu için dualar edildi.

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