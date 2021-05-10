Selimiye'den Mescid-i Aksa için sela ve dualar yükseldi

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)İSRAİL'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları sürürken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş´ın öğle namazından sonra tüm camilerden sela okunacağını söylemesinin ardından Edirne'deki Selimiye Camisi´nden sela ve dualar yükseldi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail´in Mescid-i Aksa´da namaz kılan cemaate saldırması ve 205 Filistinlinin yaralanmasının ardından bugün açıklama yaptı. 81 ilin camilerinden Mescid-i Aksa´nın kurtuluşu ve zulmün son bulması için sela okunup, dua edileceğini belirten Erbaş´ın açıklamasının ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi´nden de öğle namazı öncesi selalar yükseldi. Camide daha sonra öğle namazı için ezan okunurken, imam Hatibi Yusuf Serenli, Mescid-i Aksa´nın kurtuluşu ve zulmün son bulması için dua etti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-05-10 15:43:09
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