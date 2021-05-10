Romanya´daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)

HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDAN ÇIKIŞ YAPTILAR
Romanya'nın Başkenti Bükreş'te yapılacak, 'Steadfast Defender 2021' alarm ve yığınaklama NATO tatbikatı için Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda toplanarak düzenlenen törenle yola çıkan Mehmetçik, Edirne'ye ulaştı. TIR'lara yüklenen askeri araç ile Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen konvoy, burada işlemlerinin ardından Bulgaristan'a geçiş yapmaya başladı. Konvoy halinde çıkış yapan Türk askerlerini gümrük çalışanları uğurladı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-05-10 17:05:40
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