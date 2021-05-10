Trakya'da vaka sayılarında düşüş



EDİRNE, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 ile 7 Mayıs günleri arasında, illerde 100 bin nüfusa göre açıkladığı koronavirüs tablosunda; Trakya bölgesinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü. Düşüşe rağmen Tekirdağ, en çok vaka görülen iller arasında üçüncü oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1-7 Mayıs için 100 bin nüfusa göre açıkladığı vaka haritasında Trakya bölgesinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü. 27-23 Nisan'da açıklanan tabloda Tekirdağ'ın 489,89 olan vaka sayısı 318,48'e, Kırklareli'nin 498,70'ten 287,23'e, Edirne'de ise 340,88'den 204,53'e düştü. Vakaların düşmesine rağmen en çok vaka görülen iller arasında Tekirdağ, İstanbul ve Kastamonu'nun ardından üçüncü il olarak yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE

2021-05-10 17:52:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.