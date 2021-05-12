Şehit polis kızlarının kabrini ziyaret eden aile: 5 yıldır bayram yapamıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit polis kızlarının kabrini ziyaret eden aile: 5 yıldır bayram yapamıyoruz

DHA

Şehit polis kızlarının kabrini ziyaret eden aile: 5 yıldır bayram yapamıyoruz


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yaşayan Hafize ve Süleyman Çetin çifti, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları arife gününde Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 23 yaşında şehit olan polis memuru kızları Nefize Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret edip, çiçek bıraktı. Gözyaşlarını tutamayan baba Çetin, "5 seneden bu yana bayram yapamıyoruz. Geliyoruz, kızımızın mezarında dua okuyup, gözyaşı döküp eve dönüyoruz" dedi.
Midyat Emniyet Müdürlüğü'ne, 2016 yılının haziran ayında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda 1 çocuk annesi polis memuru Nefize Çetin Özsoy şehit oldu. Şehit Özsoy'un Edirne'de yaşayan annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin, kısıtlamadan muaf tutuldukları arife gününde kızlarının Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı.
'HER EVLAT ANNE BABASINA KOŞAR, BİZ KIZIMIZIN MEZARINA KOŞUYORUZ'
Şehit babası Süleyman Çetin, şehit kızlarını toprağa verdikten sonra sürekli mezarına geldiklerini belirterek,  "Allah razı olsun İçişleri Bakanlığımız genelge yayınlamış, arife günü ve bayramın ilk günü şehit ailelerine izin verilmiş. Biz de bunu fırsat bilerek şehit kızımın mezarını ziyaret ettik. Bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime. Bize uzun süre bayram olmayacak. Kızımı toprağa verdikten sonra sürekli mezarına geliyoruz. Her anne ve babanın evlatları onlara koşar, biz kızımın mezarına gelip dualarımızı okuyoruz. Yapılacak bir şey yok. Allah devlet ve millete zeval vermesin. Biz çocuğumuzu bu vatan için yetiştirdik. Her şey bu vatan için" dedi.
'5 YILDIR BİZE BAYRAM YOK'
Gözyaşlarını tutamayan Süleyman Çetin, aynı zamanda Bulgaristan göçmeni olduğunu hatırlatarak, "Bu vatana 1990'da geldim. Kendim göçmenim. 2 evladım var birisi şu an deniz kuvvetlerinde, birisi de polisti şehit düştü Mardin Midyat'ta. O zamandan beri bize bayram yok, hep arife günü kutluyoruz. 5 seneden bu yana bayram yapamıyoruz. Geliyoruz, kızımızın mezarında dua okuyup, gözyaşı döküp eve dönüyoruz" diye konuştu.
'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'
Şehit annesi Hafize Çetin de, kızıyla birlikte kendilerinin de toprağa girdiğini dile getirerek, "Kızımı toprağa verdiğimiz zaman biz de toprağa girdik. İnsanların çocukları bayram kutlamaya gelirler ama biz kızımı ziyaret edip dualarımızı yapıyoruz. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Acımız çok büyük. Söyleyecek, ifade edecek kelimeler bulamıyorum. Kızımla beraber biz de öldük sayılır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYOlgay GÜLER
2021-05-12 14:15:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ebe ve Hemşireler Haftası çelenk sunma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Ebe ve Hemşireler Haftası çelenk sunma töreni ...
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Keşan'da protesto edildi
YEREL HABERLER İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları ...
‘Kemerim hep aklımda’ temalı hediyeler kadın sürücülere verildi
YEREL HABERLER ‘Kemerim hep aklımda’ temalı hediyeler kadın ...
Keşan'da sürücüler denetlendi, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatıldı
YEREL HABERLER Keşan'da sürücüler denetlendi, 'e-Devlet izin ...
Edirne’de ‘tam kapanma’ denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Edirne’de ‘tam kapanma’ denetimleri devam ediyor
Ormanları kurutan '12 dişli kabuk böceği' ile kapanlı mücadele
YEREL HABERLER Ormanları kurutan '12 dişli kabuk böceği' ile kapanlı ...
Mescid-i Aksa saldırısına İHH'dan tepki
YEREL HABERLER Mescid-i Aksa saldırısına İHH'dan tepki
Trakya'da vaka sayılarında düşüş
YEREL HABERLER Trakya'da vaka sayılarında düşüş
Romanya´daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı (2)
YEREL HABERLER Romanya´daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler ...
Selimiye'den Mescid-i Aksa için sela ve dualar yükseldi
YEREL HABERLER Selimiye'den Mescid-i Aksa için sela ve dualar ...
Selimiye’de Mescid-i Aksa için dua edildi
YEREL HABERLER Selimiye’de Mescid-i Aksa için dua edildi
Edirne’de 17 günlük tam kapanma kısıtlanmasında sessizlik hakim
YEREL HABERLER Edirne’de 17 günlük tam kapanma kısıtlanmasında ...
“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların makûs talihi: Göç” konuşuldu
YEREL HABERLER “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların makûs talihi: ...
Keşan´da PTT önünde kuyruk
YEREL HABERLER Keşan´da PTT önünde kuyruk