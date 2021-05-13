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Selimiye´de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua

DHA

Selimiye´de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua


Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camisi, Ramazan Bayramı namazında camiye yürüyüş mesafesinde oturan vatandaşların akınına uğradı. Tarihi camide bayram namazı, sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınırken, vatandaşlar Filistin´deki zulmün son bulması için ellerini semaya açtı.
Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camisi'nde, bayram namazı koronovirüs tedbirleri kapsamında kılındı. Vatandaşların bayram namazı dolayısıyla akın ettiği  tarihi cami içinde ve avlusunda, halıların üzerine görevliler tarafından 1,5 metre arayla sosyal mesafe etiketi konuldu. Namaza gelen cemaat sosyal mesafe kurallarına göre saf tuttu. Namaz öncesi ve sonrası cami görevlileri vatandaşı sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı. Kısa sürede tarihi cami içi dolunca, cemaat cami avlusunda ve bahçesinde seccadelerini sererek bayram namazını kıldı.
ZULME MARUZ KALAN MÜSLÜMANLAR İÇİN DUA EDİLDİ
Bayram namazı öncesi, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cevdet Kılıç, vaaz verdi. Kılıç, buradaki konuşmasında dünyanın dört bir köşesinde zulem maruz kalan Müslümanlar için dua etti. Kılıç, "Filistinli Müslüman kardeşlerimize, dünyanın bir ucunda, kalbinde, zerre kadar insanlık taşıyan herkesin hicap duyacağı işkence ve asimilasyonu maruz kalmış olan Doğu Türkistanlı Müslüman Türk kardeşlerimize, yerlerinden yurtlarından edilen, gök kubbenin altında sığınacak bir yer bulamadığı için mevcut durumdan kurtulmanın ölümden başka yol olmadığını düşünen Arakanlı Müslüman Türk kardeşlerimize, dünyanın başka köşelerinde zulme ve haksızlığa maruz kalmış Müslüman kardeşlerimize bu zulmü hak görenleri işledikleri zulümlerin karanlığında boğdur yarabbi" diye dua etti.
`VİRÜSTEN KURTULMAK İÇİN DUA ETTİK´
Sosyal mesafe kuralıyla kılınan bayram namazı çıkışı duygularını aktaran Cihat Demir, "Pandeminin bir an önce son bulması için dua ettik. Bu virüsten kurtulmak için ibadet ettik. İnşallah bütün temennimiz odur. Özellikle Selimiye´yi tercih ettik, dualarımızın kabul olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Mesut Çitil de, "Kovidden dolayı dünya genelinde bir sağlık problemi var. Devletler bunlar için elinden gelen yardımı yapıyor, daha fazla yapılması lazım. Şöyle bir burukluk var. Herkes aşıya ulaşamıyor, herkes gerekli sağlık önlemlerini alamıyor. Kendi devletimiz olsun gerekli önlemlerin alınması için biraz daha gayret, halkımızdan da biraz daha hijyene dikkat etmelerini istiyoruz. Allah herkese sağlık, sıhhat ve bol afiyet versin" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-05-13 08:16:53

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