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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güpegündüz motosiklet çalan firari hırsızlar, bu kez kaçamadı

İHA

Güpegündüz motosiklet çalan firari hırsızlar, bu kez kaçamadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir iş yerinin önünden motosikleti çalan iki şahıs, aynı gün yakalandı. Polisin eliyle koymuş gibi bulduğu hırsızların birer suç makinesi firari oldukları anlaşıldı.
Olay, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerinde çalışan mağdur, iş yerine motosikleti ile geldi ancak 19.30 sıralarında işten çıktığında aracını bıraktığı yerde bulamadı. Motosikletinin çalındığından şüphelenen şahıs, durumu polise bildirirken, ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde aracı çalanların Ö.D. (18) ve A.C.Ü(16) olduğu tespit edildi.
Çalışmalarına devam eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti çaldığından şüphelenilen kişilerin izini Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde buldu. Yediyüzler TOKİ Konutları civarından araştırmalar yapan ekipler, Ö.D. ve A.C.Ü.'yi oldukları yerde yakalarken, iki şüpheli çaldıkları motosikletin yerini polislere gösterdi.
Mağdura motosikletinin teslim edilmesi ile birlikte iki kişinin de sorgusuna başlandı.
18 yaşındaki Ö.D.'nin Şarköy Sulh Ceza Hakimliğince ‘Tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan, Keşan Asliye Ceza Mahkemesince ‘Herkesin Girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan, Keşan Asliye Ceza Mahkemesince ‘Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan, Keşan Asliye Ceza Mahkemesince ‘Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’ suçundan olmak üzere toplamda 5 adet aranma kaydının olduğu tespit edildi.
Aynı zamanda 16 yaşındaki A.C.Ü’nün de Keşan Asliye Ceza Mahkemesince ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan, Keşan Asliye Ceza Mahkemesince ‘Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan, Keşan Asliye Ceza Mahkemesince ‘Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranma kaydının olduğu belirlendi.
Gözaltında alınan iki suça sürüklenen çocuğun ayrıca, 2 ayrı ‘Otodan Hırsızlık’ dosyasından da firari oldukları anlaşıldı.
Ö.D. ve A.C.Ü. adliyedeki işlemleri ardından tutuklanırken görevli memur eşliğinde Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi.

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