Edirne'de tüfekle köpek öldüren gazeteci, adli kontrol şartıyla serbest

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de tüfekle köpek öldüren gazeteci, adli kontrol şartıyla serbest

DHA

Edirne'de tüfekle köpek öldüren gazeteci, adli kontrol şartıyla serbest


EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de pompalı tüfekle sahipli köpeği vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci K.U., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte muhabirlik yapan K.U.´nun yanındaki 6 yaşındaki oğluna iddiaya göre köpek saldırdı. K.U. da ruhsatlı pompalı tüfeğini alarak 4 yavrusu olduğu belirtilen köpeği vurarak öldürdü. Hayvanseverlerin şikayeti üzerine K.U., polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'OĞLUMA SALDIRDI'
Olayın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan K.U., köpeğin yürüyüş yaparken oğluna saldırdığını söyledi. K.U., açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Benim yıllardır kendi köpeklerim olduğunu ve şu anda da 8 aylık bir kurt köpeğimin olduğunu herkes bilir. Söz konusu olayda, 6 yaşındaki oğlum bisikleti ile ve ben de köpeğim ile evimizin yakınında sokakta yürüyüş yapıyorduk. Bu sokak köpeğini daha önce mahallemizde görmemiştim. 6 yaşındaki oğluma feci şekilde saldırması sonrası bu talihsiz olay yaşanmıştır. Daha sonra detaylı bir paylaşım daha yapacağım ama şu kadarını söylemek istiyorum şu an da ben suçlanıyorum çünkü buradayım muhatabım. Peki oğlumun geleceğini karartacak bir yara alması ya da daha da felaket bir durum olması durumunda sözde sahipli olan bu sokak köpeğinin sahibi çıkacak, muhatap bulabilecek miydim? Kararı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."
YAVRU KÖPEKLERİN BAKIMI YAPILDI
Öldürülen köpeğin 4 yavrusunun bakımını ise belediye üstlendi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin anneleri öldürülen 4 yavruya müdahale ettiğini, bakımlarını gerçekleştirdiğini söyledi. Tanrıkulu, belediye olarak yavrulara bakmak istediklerini ama çok sayıda vatandaşın kendilerini arayarak onları sahiplenmek için başvuru yaptığını söyledi. Sosyal medya aracılığıyla bir anda kamuoyu gündemine oturan konunun çok üzücü olduğunu kaydeden Tanrıkulu, "Sahiplenen vatandaşlarımıza belediye olarak biz de destek vereceğiz, yavruların bakımını takip edeceğiz. Bu olaya anlam vermek imkansız. Bir insanın bunu üstelik de herkesin önünde yapmasını nasıl anlatabilirim, kelime bulamıyorum" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne DHA
2021-05-14 17:51:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne´de, dolu ve sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne´de, dolu ve sağanak etkili oldu
Güpegündüz motosiklet çalan firari hırsızlar, bu kez kaçamadı
YEREL HABERLER Güpegündüz motosiklet çalan firari hırsızlar, bu kez ...
(Özel) Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden gelerek "sevgi engel tanımaz" diyor
YEREL HABERLER (Özel) Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden ...
Öğrencileri için `Drama Köprüsü´ türküsünü söylediler
YEREL HABERLER Öğrencileri için `Drama Köprüsü´ türküsünü söylediler
Selimiye´de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin için dua
YEREL HABERLER Selimiye´de sosyal mesafeli bayram namazı ve Filistin ...
Selimiye Camii'nde Ramazan Bayramı Namazı coşkusu
YEREL HABERLER Selimiye Camii'nde Ramazan Bayramı Namazı coşkusu
Hakkında tutanak tutulan çay işletmecisi: “Zorla nasıl atacağım adamı buradan”
YEREL HABERLER Hakkında tutanak tutulan çay işletmecisi: “Zorla ...
Keşan'da arife günü yoğunluğu
YEREL HABERLER Keşan'da arife günü yoğunluğu
Otelinden hırsızlık yapanı sokakta yakalayıp, polise teslim etti
YEREL HABERLER Otelinden hırsızlık yapanı sokakta yakalayıp, polise ...
Şehit polis kızlarının kabrini ziyaret eden aile: 5 yıldır bayram yapamıyoruz
YEREL HABERLER Şehit polis kızlarının kabrini ziyaret eden aile: 5 ...
Ebe ve Hemşireler Haftası çelenk sunma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Ebe ve Hemşireler Haftası çelenk sunma töreni ...