Osmanlı'nın en büyük hadis medresesinin önünden İsrail'e seslendiler “Katliam ve vahşet kabul edilemez”

Edirne’de Osmanlı'nın en büyük hadis medreselerinden 2. Murat'ın yaptırdığı Dar'ül Hadis Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Mescidi Aksa'da Filistinli Müslümanlara saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Mescidi Aksa'da Filistinli Müslümanlara saldırılarını protesto etmek isteyen onlarca kişi, Edirne’de bulunan Osmanlı'nın en büyük hadis medreselerinden 2. Murat'ın yaptırdığı Dar'ül Hadis Camisi önünde bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları açan Edirneli vatandaşlar, “Özgür Mescidi Aksa, özgür Filistin yaşasın” sloganları atıp basın açıklaması gerçekleştirdi.



“Saldırıların şiddeti giderek artıyor”

"İkinci kıblemiz, haremi şerif, Mescidi Aksa ve Kudüsi Şerif’e yönelik terör devleti katil İsrail’in saldırılarını takip ediyoruz" diyen Edirneli vatandaşlardan Müjdat Kahve, Gazze'ye Dünya'nın gözü önünde yapılan saldırıların şiddetinin giderek arttırdığını söyledi.



“Bu vahşeti ve zulmü ve terörü şiddetle kınıyoruz”

Gazze’ye yapılan katliam ve vahşetin kabul edilemeyeceğini söyleyen Kahve, “Bu tarihi bilerek ve bugün yaşananları da görerek ve bilerek sessiz kalmak vahşi Siyonist terörizmine destek vermek ve ortak olmaktan başka bir şey değildir. Avrupa başkentleri ayakta, dünya ayakta. Biz de Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı, eskimeyen başkent Edirne'mizden sesleniyoruz. Edirneliler olarak bu vahşeti ve zulmü ve terörü şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.