Edirne'de, yüz yüze eğitimde 4 bin 908 öğrenci ders başı yaptı

Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE genelinde başlayan kademeli normalleşme süreci kapsamında, Edirne'de okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında toplam 4 bin 908 öğrenci, yüz yüze eğitimde ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, tam kapanmanın ardından okul öncesi eğitim kurumları ve özel gereksinimli öğrenciler ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime başlanacağı duyurdu. Bu kapsamda Edirne'de okul öncesinde 4 bin 367, özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıflarında 541 öğrenci olmak üzere toplam 4 bin 908 öğrenci ders başı yaptı. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren velileri ile birlikte okulların yolunu tuttu.

'SABIRSIZLIKLA BEKLEDİLER'

5 yaşındaki oğlunu anaokuluna getiren Volkan Köpeli, salgının bir an önce bitmesini dilediklerini belirtti. Köpeli, "Umarım bir an önce bu salgın biter. Çocuklar evde çok zor duruyordu. Sabırsızlıkla beklediler tekrar açılmasını okulun. En azından okulda biraz rahat bir nefes alıp, güzel vakit geçirebiliyorlar" diye konuştu.

'HEYECANDAN UYKU UYUMADI'

Kızının sabaha kadar heyecandan uyumadığını söyleyen Gözde Demirkol Topçu da, "Okulumuzun tedbirlerini çok güzel aldığını biliyoruz, o nedenle içimiz çok rahat. Çok özledi okulunu. Akşam sevinçten uyuyamadı. Okulunu gerçekten çok özledi. Tekrar açıldığı için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İkiz çocuklarını okula getiren Bekir Dursun ise yüz yüze eğitimin tekrar başlamasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Dursun, "Yüz yüze eğitimin yeniden başlaması çok iyi oldu. Öğrencilerin gerçekten buna ihtiyacı vardı. İnşallah herhangi bir problem olmadan bu dönemi kapatırız. Çocuklar da okulu gerçekten çok özlediler. Evde çok sıkılıyorlardı. Sıkıntısız şekilde bu dönemi atlatmak en büyük arzumuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

2021-05-17 10:55:20



