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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite kampüsünde 8 bin fidan toprakla buluştu

İHA

Üniversite kampüsünde 8 bin fidan toprakla buluştu

Trakya Üniversitesinde kültürel, tarihsel ve yeşil dokusunun korunması kapsamında başlatılan çalışmalar, bahar aylarının gelmesiyle birlikte hız kazandı.
Çevre duyarlılığına olan bağlılığını sosyal sorumluluk projeleri, araştırma ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra “Sürdürülebilir Kampüs” anlayışıyla ortaya koymayı amaçlayan Trakya Üniversitesi, kampüs içerisindeki yeşil alanı korumak ve daha nitelikli hale getirmek için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Kampüs içindeki çevre düzenlemelerinde doğaya ve insana saygı prensibiyle kısa ve uzun vadeli yapılandırma projeleri yürüten Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS), bahar aylarının gelmesiyle “Yeşil Kampüs” sloganıyla başlattığı çalışmalarına hız kazandırdı.

Daha yeşil bir Trakya Üniversitesi için 8 bin fidan toprakla buluştu
Yeşil kampüs anlayışı ile kampüs içindeki doğal hayatın, flora ve faunanın korunması ve çeşitlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Trakya Üniversitesi yerleşkelerinde, 8 bin adet fidan toprakla buluştu. Üniversite yerleşkelerine biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek amacıyla gül, lavanta, ortanca, menekşe gibi 50 bine yakın çiçek ekildi. Öğrencilere, personele ve Trakya Üniversitesi kampüslerini gezecek ziyaretçilere yaz kış renkli bir yaşam alanı sunmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında ayrıca sayıları 8 bini bulan aşan çam, çınar, selvi, defne ve farklı ağaç türleriyle yeşilin her tonunun gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. SKS Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ziraat, Peyzaj ve Çevre ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda ağaçların budanması, tüm park ve yeşil alanların bakımı, gübreleme çalışmaları yapılırken baharın habercisi yeni ağaç, fidan ve süs bitkilerinin dikilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Üniversite kampüslerinin çehresi değişiyor
“Yeşil Kampüs” hedefiyle yapılan çevre düzenlemelerinde yeşil alanı korumak, kaynak verimliliği ve tasarrufunu artırmak için titiz bir çalışma gerçekleştiriliyor. Kampüs düzenleme çalışmalarında hayvan koruma barınaklarının uygun alanlara konumlandırılması, geri dönüşüm bilincini yerleştirmek amacıyla konteyner bölgeleri oluşturulması, engelsiz yaşam anlayışı ile kampüsteki hayatın her yaştaki engelli kullanıcılar için rahat ve yaşanabilir biçimde düzenlenmesi, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları, konsept duraklar, yaya geçitleri, arıtılmış su sebilleri peyzaj estetiği ile bütünlük oluşturan doğal yaşam alanları, parklar gibi uygulamalar hayata geçirildi. Evrensel değerler ile yoğrulmuş, modern, nitelikli, sürdürülebilir, fiziksel imkânları güçlü, yerel değerleri ve tarihsel dokuyu koruyan ve geliştiren mekânsal bir kimlik oluşturma çalışmalarının devam ettiği Trakya Üniversitesinin yeşil kampüs anlayışı çerçevesinde yeni eğitimöğretim yılına hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.
Ülkemizin Sıfır Atık Politikası, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) gibi çerçeveleri de dikkate alarak Trakya Üniversitesi kampüslerini erişilebilir ve sürdürülebilir yaşam alanları haline getirmeyi amaçladıklarını bildiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Trakya Üniversitesi, eşsiz tarihi ve doğal varlıkları ile bilim ve kültür merkezi olarak kentin tüm canlılığını ve zenginliğini yansıtan bir kimliğe sahiptir. Üniversitemiz mensupları ve öğrencilerimizin yanı sıra halkımızı da ağırladığımız yerleşkelerimizde mutlu ve huzurlu bir çevreyi mümkün kılmaya çalışıyoruz. Nitelikli eğitimöğretim ve araştırma faaliyetlerimiz ile beraber doğaya ve insana saygılı, çevresi ve tarihi dokusuyla uyumlu yaşam alanları oluşturma ve herkesin hizmetine sunma gayretindeyiz. Sağlıklı, dengeli, nitelikli ve temiz bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı. Trakya Üniversitesi olarak kampüslerimizi sürdürülebilir yaşam alanları haline getirmek, yeşil alanları korumak, geliştirmek ve çevreye duyarlı güçlü bir toplum bilincinin gelişmesine ve korunmasına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile ilgili olumlu ve memnuniyet belirten geri dönüşler alıyoruz. Bisiklet yolumuz ve yürüyüş yollarımız yoğun olarak kullanılıyor. Sokağa çıkmaya başladığımız, sağlıklı günlerde bu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz. O günlerde daha yeşil, daha temiz, daha sağlıklı bir kampüs içerisinde birlikte pedal çevirecek ve yürüyeceğiz” dedi.

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