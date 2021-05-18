Eylül ayında altının gramı "600 lira olabilir" beklentisi

Yüz yüze okullar ne zaman açılacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Eylül ayında altının gramının 600 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.

Edirne’de 43 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten Kalkan, yükselen altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Altının gramının şuanda 500 lira civarında seyrettiğini kaydeden Kalkan, yakın zamanda altının gramının 550 liraya yükseleceğini ifade etti. Başkan Kalkan, Eylül ayı itibariyle de altının gramının 600 liraya kadar yükselmesini tahmin ettiklerinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.