Zabıtadan "tezgah başında yemek yemeyin, bağırarak satış yapmayın" uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zabıtadan "tezgah başında yemek yemeyin, bağırarak satış yapmayın" uyarısı

İHA

Zabıtadan "tezgah başında yemek yemeyin, bağırarak satış yapmayın" uyarısı

Edirne’de semt pazarlarında denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, pazarcı esnafına tezgah başında yemek yememeleri ve bağırarak satış yapmamaları uyarısında bulunuyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ışığında 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kademeli normalleşme dönemiyle semt pazarları, hafta içi hizmet vermeye başladı.
Edirne Zabıta Müdürü Mustafa Zogo, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine aralıksız devam ettiklerini söyledi. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin yanı sıra pazarda sigara içilmemesi, tezgah başında yemek yenilmemesi, bağırarak satış yapılmaması konusunda esnafa uyarılarda bulunduklarını ifade etti.
Ürünlere elle temas edilmemesi konusunda vatandaşlara da uyarılarda bulunduklarını söyleyen Zogo, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eylül ayında altının gramı "600 lira olabilir" beklentisi
YEREL HABERLER Eylül ayında altının gramı "600 lira olabilir" ...
Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı
Üniversite kampüsünde 8 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Üniversite kampüsünde 8 bin fidan toprakla buluştu
Edirne'de, yüz yüze eğitimde 4 bin 908 öğrenci ders başı yaptı
YEREL HABERLER Edirne'de, yüz yüze eğitimde 4 bin 908 öğrenci ders ...
Osmanlı'nın en büyük hadis medresesinin önünden İsrail'e seslendiler “Katliam ve vahşet kabul edilemez”
YEREL HABERLER Osmanlı'nın en büyük hadis medresesinin önünden ...
Korona virüs haritasında büyük değişim: Kırmızıdan maviye döndü
YEREL HABERLER Korona virüs haritasında büyük değişim: Kırmızıdan ...