Zabıtadan "tezgah başında yemek yemeyin, bağırarak satış yapmayın" uyarısı

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Edirne’de semt pazarlarında denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, pazarcı esnafına tezgah başında yemek yememeleri ve bağırarak satış yapmamaları uyarısında bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ışığında 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kademeli normalleşme dönemiyle semt pazarları, hafta içi hizmet vermeye başladı.

Edirne Zabıta Müdürü Mustafa Zogo, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine aralıksız devam ettiklerini söyledi. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin yanı sıra pazarda sigara içilmemesi, tezgah başında yemek yenilmemesi, bağırarak satış yapılmaması konusunda esnafa uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

Ürünlere elle temas edilmemesi konusunda vatandaşlara da uyarılarda bulunduklarını söyleyen Zogo, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

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