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AGD, Edirne´de `Büyük Kudüs Konvoyu´ düzenledi

DHA

AGD, Edirne´de `Büyük Kudüs Konvoyu´ düzenledi


Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi, İsrail´in, Filistinlilere yönelik sürdürdüğü saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkının yanında olduklarını duyurmak için `Büyük Kudüs Konvoyu´ etkinliği gerçekleştirdi.
İsrail´in Filistinlilere yönelik saldırıları sürerken, AGD ise yurt genelinde saldırıları kınamak ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek adına 81 ilde `Büyük Kudüs Konvoyu´ etkinliği gerçekleştirdi. Edirne´de gerçekleştirilen etkinlikte ise derneğin üyeleri araçlarıyla belediye başkanlığı binası önünde topladıktan sonra kentte tur attı.
`AMERİKA VE AVRUPA SİYONİZMİN KÖLESİ OLMUŞ´
Etkinlik öncesi konuşan AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, İsrail´in katliamlarına dünya kamuoyunun gözü önünde, 1948 yılından bu yana sistemli olarak saldırı ve katliamlarına devam ettiğini ifade eden İriş, şöyle dedi:
"Terör örgütü İsrail, mübarek ramazan ayında başlattığı ve Ramazan Bayram'ında devam ettirdiği saldırılarında, 200´e yakın Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Binlerce Filistinli kardeşimiz yaralandı. Şehit olanların 60´ı çocuk yaşta Filistinli kardeşlerimiz. Kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden hamile annelere, genç, yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. İşbirlikçi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere, siyonizmin kölesi olmuş tüm ülkelerin gerçeği görmeme konusunda bizleri şaşırtmamaktadırlar. Bu devletler, kurulduğu günden bu yana batılın yanında yer almaya devam etmişler, katliamlara ortak olmuşlar ve yaşananlara sessiz kalmışlardır."
`YENİLECEKLERİNİ ANLAYAN ZALİMLER AZGINLIKLARINI ARTTIRIYOR´
Bir an önce İslam Örgütü´nün kurulması gerektiğini söyleyen İriş, "Saldırıların başladığı ilk günden itibaren Türkiye ve İslam ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir noktasından Filistinli kardeşlerimize destek mesajları gelmekte, hangi dinden ya da ırktan olursa olsun, vicdan sahibi insanlar ellerinde Filistin bayraklarıyla meydanlara inip hep bir ağızdan İsrail´in terörist olduğunu haykırmaktadırlar. Tarih boyunca görüldüğü gibi, yenileceklerini anlayan zalimler azgınlıklarını şiddetlendirmişlerdir. Tüm azgınlıklarına, şiddetli saldırılarına rağmen ise yenilmişlerdir. Çünkü onların akıl edemedikleri bir şey vardır, o da Allah´a karşı savaşan herkes yenilecektir ve Allah´tan başka güç yoktur" diye konuştu.
`İSRAİL´E EN BÜYÜK TOKADI MÜSLÜMANLAR VURACAK´
İsrail´in işgal ettiği Kudüs topraklarından sökülüp atılacağı günlerin yakın olduğunu kaydeden İriş, "Sadece güçten anlayan İsrail´e, Filistinli kardeşlerimiz ve birlik içerisinde olan Müslümanlar en büyük tokadı vuracaklardır. Dünyaya ve bölgeye huzur ancak terörist İsrail´in yok olmasıyla gelecektir.  Bu kutlu yolculukta başlattığımız Büyük Kudüs Konvoy´unda şu anda 81 ilde gerçekleştirilmekte ve dualarımızla Filistin´de özgürlük için mücadele veren kardeşlerimizin yanında yer aldığımızı tüm Türkiye´de kardeşlerimiz göstermektedirler. Başlattığımız bu mücadelemiz başta Kudüs olmak üzere tüm İslam beldeleri ve mazlum coğrafyalara kutlu bir zaferle, siyonizmden kurtulana dek devam edecektir" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2021-05-18 20:51:03

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