Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi

DHA

Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)BULGARİSTAN'ın ülkeye girişlerde aşı olan ve daha önce koronavirüs geçirenlere PCR testi zorunluluğunu kaldırmasının ardından Edirne'de de günübirlik alışverişe gelen ve kent ekonomisine katkı sağlayan Bulgarlara aynı uygulamanın yapılması için çalışma başlatıldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Aşı kartı olan Bulgaristan vatandaşı Türkiye'ye girebilsin. Covid-19 geçirdiyse çıktısıyla gelebilsin çünkü Bulgaristan'daki vatandaşların Edirne ticaretine olumlu etkisi var" dedi.
Edirne'ye geçen yıl yaklaşık 2 milyon Bulgar turist gelerek, alışveriş yaptı. Kent ekonomisine büyük katkıda bulunan Bulgarlar, günübirlik yaptıkları ziyaretlerde gıdadan giyime tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Koronavirüs salgını sonrası sınır kapılarında PCR testi zorunluluğunun devreye alınmasıyla az sayıda gelen Bulgarlar, vakalar artınca kentten neredeyse ayağını kesti.
UYGULAMAYI GEVŞETTİLER
Türkiye'nin sınır kapılarından giriş yapanlara zorunlu PCR testi uyguladığı ülkeler arasında bulunan Bulgaristan, ülkeye girişlerde aşı olan ve daha önce koronavirüs geçirenlere PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. Bulgaristan'a Türkiye'den giriş yapmak isteyenler, aşı olduklarına ve koronavirüs geçirdiklerine dair e-Devlet'ten İngilizce'ye çevirdikleri belgelerle giriş yapabiliyor. Bu gelişmenin ardından ETSO ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgar turistlere ucuz ve hızlı PCR testi yapılması için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu.
'AYNISI TÜRKİYE'DE UYGULANSIN'
ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, sınır kapılarında 80-90 liraya hızlı sonuç veren PCR testi yapılabilecek proje üzerinde çalıştıklarını ve konunun Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu söyledi. Bulgaristan'ın son dönemde PCR zorunluluğunu kaldırdığını söyleyen Zıpkınkurt, "Bulgaristan Türk vatandaşlarını daha önce PCR testiyle alıyordu. Şu anda aşı kartı ya da Covid geçirdiyse onun çıktısıyla kabul ediyor. Bunun aynı şekilde bizde de uygulanması talebimiz var çünkü aşı kartı olan Bulgaristan vatandaşı, Türkiye'ye girebilsin veya PCR testiyle zaten girebiliyor, onun dışında Covid geçirdiyse çıktısıyla gelebilsin. Bulgaristan'daki vatandaşların Edirne ticaretine olumlu etkisi var dolayısıyla Edirne'nin ekonomisi, kısmen de olsa Bulgaristan'dan gelen vatandaşlara bağlı. Edirne'nin acilen bununla ilgili çalışma yapması lazım" diye konuştu.
'ESNAF KAPILARDA UYGULAMANIN GEVŞEMESİNİ İSTİYOR'
En yakın zamanda Bulgaristan vatandaşlarının PCR testi istenilmeden Edirne'ye giriş yapabilmelerini beklediklerini kaydeden Zıpkınkurt, "Özellikle hafta sonları gelen sayısı 1213 bindi. Bunların yüzde 30'u konaklıyordu. Konaklamayla birlikte günlük harcamaları 150200 euro'lara çıkıyordu. Dolayısıyla da şehre ciddi ekonomik katkı sağlıyorlardı. Şehrin tüm işletmelerinin talepleri PCR testinin kaldırılması doğrultusunda. Sık sık esnafla bir araya geliyoruz ve istişare ediyoruz. Gümrük kapılarının biraz gevşemesini, rahatlamasını istiyorlar. Bulgar ve Yunan turistlerin gelmesi için biz de gerekli yetkili mercilerle çalışmalar yapıyoruz. Biz hazırız, gümrük hazır. Bir tek prosedürleri biraz daha gevşetmemiz lazım. Onun için de ümitle 1 Haziran'ı bekliyoruz" dedi.
'BİR AN ÖNCE ZORUNLULUK KALDIRILSIN'
Bulgaristan'dan eşiyle Türkiye'ye gelen Osman Şahin, test zorunluluğunun kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi. Şahin, "Edirne'ye alışveriş için gidiyoruz. Biz testimizi yaptırdık ama pahalı olduğundan herkes yaptıramıyor. Test kalkarsa daha iyi olacak. Hem alışveriş daha fazla olacak hem de çok daha fazla insan gelecek. Biz de bayağıdır gelemiyorduk ve en sonunda test yaptırıp gelmeye karar verdik" diye konuştu.
Edirne'de market işletmecisi Seçkin Ay, PCR zorunluluğu nedeniyle Bulgar turistlerin kente gelişinin azaldığını ve işlerinin düştüğünü söyledi. Test zorunluluğunun kaldırılmasını isteyen Ay, "Şu anda PCR zorunluluğundan dolayı Bulgar turistler gelemiyor, o nedenle işlerimiz düşük. Pandemi nedeniyle öğrenci potansiyeli de az. Edirne ekonomik olarak hem öğrenci hem de Bulgar turistten geçindiği için 1 senedir zorluk yaşıyoruz. Bir an önce PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.
'BİZ DE AYNI UYGULAMAYA GEÇMELİYİZ'
İşlerinin eskisi gibi olmadığını söyleyen market işletmecisi Şevket Afşin de "Bulgar turist gelmediği sürece işlerimiz yürümüyor. Test zorunluluğu var, bu nedenle işlerimiz çok düştü. Hemen hemen hiç iş yok. Gümrükler biraz serbest olsun, test uygulaması kalksın. Başka bir isteğimiz yok. Bulgaristan kaldırdı test zorunluluğunu. Bizim de aynı uygulamaya geçmemiz lazım" diye konuştu.
Gıda işletmesi bulunan Sevcan Ardıç ise "PCR testi zorunluluğu getirildiği için hiç Bulgar gelmiyor. Dükkanımız bomboş. Daha önce çok iyiydi. En azından kendimizi geçindiriyorduk. Şu anda mallarımız bozulmaya başladı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2021-05-19 10:51:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisi gören şoke oldu, 17 kişiye ceza
YEREL HABERLER Polisi gören şoke oldu, 17 kişiye ceza
AGD, Edirne´de `Büyük Kudüs Konvoyu´ düzenledi
YEREL HABERLER AGD, Edirne´de `Büyük Kudüs Konvoyu´ düzenledi
Trakya'da BİLSEM toplantısı
YEREL HABERLER Trakya'da BİLSEM toplantısı
Ülkeye giriş yapacak turistlere sevindirici haber
YEREL HABERLER Ülkeye giriş yapacak turistlere sevindirici haber
Zabıtadan "tezgah başında yemek yemeyin, bağırarak satış yapmayın" uyarısı
YEREL HABERLER Zabıtadan "tezgah başında yemek yemeyin, bağırarak ...
Eylül ayında altının gramı "600 lira olabilir" beklentisi
YEREL HABERLER Eylül ayında altının gramı "600 lira olabilir" ...
Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı
Üniversite kampüsünde 8 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Üniversite kampüsünde 8 bin fidan toprakla buluştu
Edirne'de, yüz yüze eğitimde 4 bin 908 öğrenci ders başı yaptı
YEREL HABERLER Edirne'de, yüz yüze eğitimde 4 bin 908 öğrenci ders ...