Trakya'da 19 Mayıs coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'da 19 Mayıs coşkusu

DHA

Trakya'da 19 Mayıs coşkusu


EDİRNE, (DHA)EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında coşkuyla kutlandı.
Edirne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene Edirne Gençlik Spor İl Müdürü Selim Ak, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.Koronavirüs tedbirleri ile düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.  
Tören de yazılı açıklama yapan Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, "19 Mayıs, milletin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden, hür ve müstakil yaşama kararlılığından güç alınarak işgale, zulme karşı verilen şanlı mücadelenin adıdır. Vatanın kurtuluşu uğruna çok büyük bedeller ödenmiş, güçlü bir Türkiye'nin inşası için emsalsiz mücadele ve fedakarlıklar gösterilmiştir. Bu mühim tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. Bütün planlarını gençliğin üzerine kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlerimize emanet etmiş, onlara her daim güvenmiştir. Milli ruha sahip, özgüveni yüksek, sorumluluklarını bilen, girişimci, düşünen, okuyan, milli ve manevi değerlerine bağlı, yeniliklere ve dünyadaki her gelişmeye açık olan gençliğimiz bizim geleceğe olan inancımızı da arttırmaktadır. Biz de gençlerimize her türlü desteği sağlayarak muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
KEŞAN'DA ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU
Edirne´nin Keşan ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tören düzenlendi. Saat 10.00´da, Cumhuriyet Meydanı´ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan törene, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vedat Çimen, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Keşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı´na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı söylendi. Tören, Keşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vedat Çimen´in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasının ardından sona erdi.
TEKİRDAĞ'DA VALİLİK ÖNÜNDE TÖREN
Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk´ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları valilik önünde Atatürk Anıtı'nda koronavirüs tedbirleri ile yapıldı. Kutlamalara CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan, Aygun Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.  Tören resmi mesajların okunmasının ardından Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün bir konuşma yaptı. Mesajlar ve konuşmaların ardından program sona erdi.
BANDIRMA VAPURU'NA YOĞUN İLGİ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kutlamalarda, Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Abdülkerim Kasap tarafından anıta çelenk konulmasıyla başladı. Çelengin sunulması ve saygı duruşu istiklal marşının okunmasının tören sona erdi. Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5´inci Kolordu ve Garnizon komutanı Tüm General Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile  öğretmenler katıldı. Törene katılanların yoğun ilgi göstermesiyle  zaman zaman sunucu tarafından sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarı yapıldı. Çorlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan Bandırma Vapuru'na ise yoğun ilgi gösterildi. Törene gelen vatandaşlar vapur önünde hatıra fotoğrafı çekildi.
LÜLEBURGAZ'DA FENER ALAYI
Kırklareli'nde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özgürlük ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Gençlik Spor İl Müdürü Emrah Yüksel, siyasi parti temsilcileri,  öğretmen,  öğrenciler katıldı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün gece fener alayı düzenlendi. Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe katılanlar ellerinde Türk bayrağı, meşaleler ve Atatürk posterleri yürüdü. 
 DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYMehmet YİRUNÜnsal YÜCEL-Ruhan YALÇINOlgay GÜLER
2021-05-19 13:33:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya’da en düşük vaka oranına sahip il Edirne oldu
YEREL HABERLER Trakya’da en düşük vaka oranına sahip il Edirne oldu
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
YEREL HABERLER Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı ...
Polisi gören şoke oldu, 17 kişiye ceza
YEREL HABERLER Polisi gören şoke oldu, 17 kişiye ceza
AGD, Edirne´de `Büyük Kudüs Konvoyu´ düzenledi
YEREL HABERLER AGD, Edirne´de `Büyük Kudüs Konvoyu´ düzenledi
Trakya'da BİLSEM toplantısı
YEREL HABERLER Trakya'da BİLSEM toplantısı
Ülkeye giriş yapacak turistlere sevindirici haber
YEREL HABERLER Ülkeye giriş yapacak turistlere sevindirici haber
Zabıtadan "tezgah başında yemek yemeyin, bağırarak satış yapmayın" uyarısı
YEREL HABERLER Zabıtadan "tezgah başında yemek yemeyin, bağırarak ...
Eylül ayında altının gramı "600 lira olabilir" beklentisi
YEREL HABERLER Eylül ayında altının gramı "600 lira olabilir" ...
Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı
Üniversite kampüsünde 8 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Üniversite kampüsünde 8 bin fidan toprakla buluştu
Edirne'de, yüz yüze eğitimde 4 bin 908 öğrenci ders başı yaptı
YEREL HABERLER Edirne'de, yüz yüze eğitimde 4 bin 908 öğrenci ders ...