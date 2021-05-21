Kırkpınar güreşleri seyircisiz yapılacak

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin, 234 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında seyircisiz olarak yapılacağı açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanan, "Covid19 Pandemisi Sürecinde Düzenlenecek Yağlı Güreş Organizasyonlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz" kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kumluca Yağlı Güreşleri ve Bursa Geleneksel Çalı Güreşleri’nin gerçekleştirilebileceğine, salgın tedbirlerinin uygulanması şartıyla onay verdi. Seyircisiz gerçekleştirileceğine karar verilen Kırkpınar Yağlı Güreş organizasyonda, salgınla ilgili her türlü tedbirin uygulanacağını öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.