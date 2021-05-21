Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nin 2-3-4 Temmuz'da, Sarayiçi Er Meydanı´nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacağını söyledi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yıl düzenlenememişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ile Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanan, 'Covid-19 Pandemisi Sürecinde Düzenlenecek Yağlı Güreş Organizasyonlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz' kapsamında; Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kumluca Yağlı Güreşleri ve Bursa Geleneksel Çalı Güreşleri´nin gerçekleştirilebileceğine, salgın tedbirlerinin uygulanması şartıyla onay verildi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı´nın aldığı kararın ardından 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nin 2-3-4 Temmuz'da, Sarayiçi Er Meydanı´nda seyircisiz gerçekleştirileceğini söyledi. Çok istemelerine ve her şartı denemelerine rağmen geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nin bu sene 660'ıncısını gerçekleştirecek olmalarının heyecanını yaşadıklarını kaydeden Gürkan, "Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de salgın halen devam ediyor ama salgın tedbirleri kapsamında normalleşme adımları atılıyor. Geçen yıl yapamadık ama bu yıl güreşleri yapabilmek için uzun zamandır temaslarımız devam ediyordu. Binlerce yağlı güreş pehlivanı ve yüz binlerce güreşsever vatandaşımızın gözü kulağı bu yönde olumlu karar alınmasındaydı. Güreş Federasyonu'muz başta olmak üzere Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve üyeleri olarak bizler büyük çaba sarf ediyorduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı´mız bu yönde bir karar alarak, 3 yağlı güreşin seyircisiz, Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmesini uygun buldu ve kararı bizlere iletti. Merak ve heyecan içinde 2-4 Temmuz'u bekliyorum" dedi.

Salgınla ilgili her türlü tedbirin uygulanacağını söyleyen Başkan Gürkan, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nin televizyondan canlı yayınlanacağını belirterek, ilerleyen günlerde daha detaylı bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-05-21 10:44:29



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