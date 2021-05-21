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Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu duyan yarı yoldan döndü

İHA

Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu duyan yarı yoldan döndü

Edirne’nin Keşan ilçesinde beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Sağanak yağış sebebiyle cuma günü kurulacak halk pazarı da önümüzdeki pazartesi gününe ertelendi.
Metrolojinin uyarısını yaptığı sağanak, gece saatlerinde Keşan'a ulaştı. Sabah evlerinden işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar şemsiyelerine sığınırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise binaların saçak altlarına sığındı. Gün boyu etkili olması beklenen yağış nedeniyle halk pazarı da ertelendi. Akşamdan pazar yerine gelen ancak şiddetli yağmura yakalanan pazarcı esnafı tezgah açamadı. Bunun üzerine Keşan halk pazarı 24 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.
Pazarın ertelenme kararından haberleri olmayan bazı vatandaşların ıslanmayı göze alarak pazar yerine geldikleri gözlendi. Pazarın kurulduğu alana geldiklerine boş tezgahları görenler hayal kırıklığına uğrarken, ertelenme haberini ise kendilerine pazarcı esnafı verdi. Bütün gün sürmesi beklenen yağışlar sebebiyle pazartesi gününe ertelenen pazarın duyurusu daha sonra belediye anonslarıyla yapılırken, duyuruyu pazara gelirken duyan bazı vatandaşların yarı yoldan evlerine döndükleri görüldü.

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