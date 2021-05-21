'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek'

DHA

'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek'


Ali Can ZERAYOlgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Edirne´de devam eden AB projelerini yerinde inceledi. Nikolaus Meyer-Landrut, Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne değinerek, "Asya ve Avrupa arasında, Türkiye ile AB arasındaki bağlantıyı güçlendirecek proje" dedi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, çeşitli ziyaretlerde bulunup, devam eden AB projelerini yerinde incelemek üzere Edirne´ye geldi. Vali Ekrem Canalp´i makamında ziyaret ederek, programa başlayan heyet, projelerle ilgili bilgi aldı. Özellikle Türkiye´de devam eden en büyük AB projesi olan Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi ile 3 Nehir 1 Şehir Projesi'nin üzerinde durulduğu toplantı sonrası heyet, basın açıklaması yaptı.
VALİ CANALP: DELEGASYON DESTEĞİ MUTLU ETTİ
Vali Canalp, devam eden projelerde AB Türkiye Delegasyonu'nun desteğini almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Toplantımızın ana gündem maddesini nehirler, nehirlerde seller ve kuraklık riskleri teşkil etti. AB´nin nehirlerdeki selleri ve kuraklığı engelleme ile ilgili su yönetim sistematiği vardır. Bir taraftan AB´nin su yönetim sistemi diğer taraftan dost ve kardeş ülke olan Bulgaristan´la kendi aramızdaki ikili diyaloglar yönüyle mümkün mertebe sellerin ve kuraklığın Edirne´mizi en az etkileyecek şekildeki projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu hususta AB Türkiye Delegasyonu´nun da desteğini almış olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu. 
BÜYÜKELÇİ MEYER-LANDRUT: NEHİRLERDE SU YÖNETİMİ İLGİ ÇEKİCİ
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise kentte devam eden sürdürülebilir enerji ve su yönetimi ile ilgili projelerin çok ilgi çekici olduğuna vurgu yaparak, "Hem sürdürülebilir enerji hem su yönetimi nehir yönetimi ile ilgili anlatılan projeler gerçekten çok ilginçti. Nehrin hem yarattığı sonuçlar bakımından verdiği zararları, zorluklarla mücadele ederek bir taraftan fırsata çevirmiş olmanız gerçekten çok etkileyici. Dünyanın iklim değişikliğiyle savaştığı günlerde bunun sonuçlarını siz de burada seller olarak görüyorsunuz. Yenilenebilir enerjiye verdiğiniz önem bizi gerçekten etkiledi. Umuyorum ki hava koşulları tekrar izin verirse projede bahsettiğiniz gibi buraya gelip, bisikletimizi kullanır, etrafta dolaşabilir ve diğer sosyal olanaklardan yararlanabiliriz" dedi. 
Büyükelçi Meyer-Landrut, Türkiye ile AB arasında devam eden en büyük proje olan Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne de değindi. Projenin AB ile Türkiye arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini söyleyen Meyer-Landrut, "Yüksek hızlı tren projesi üzerine çalışıyoruz. Bu da yine Asya ve Avrupa arasında, Türkiye ile AB arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bir proje" dedi.
BÜYÜKELÇİ KAYMAKCI: EDİRNE BAĞLANTI YOLLARI AÇISINDAN ÖNEMLİ 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kaymakcı da Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi´nin önemine değinerek, "Umarız bu proje en kısa sürede tamamlanır. Bu proje ile Halkalı-Kapıkule arasındaki yolculuk süreci ve aynı zamanda mal taşıma süreci neredeyse yarı yarıya azalacak. Bu aynı zamanda bizim diğer Avrupa ülkeleriyle ticaretimizi ve hareketliliğimizi de artıracak. Bu anlamda bu proje de çok değerli. Dolayısıyla biz Edirne´deki gerek katılım öncesi mali yardım gerek sınır ötesi iş birliği programlarını desteklemeye devam edeceğiz. Sonuçta Türkiye Güneydoğu Avrupa ülkesi olarak, Avrupa´nın geri kalanının Asya, Orta Doğu ve Orta Asya ile bağlantısallığı açısından da merkez ülke. Bu anlamda ilimiz önemli yol oynuyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU
2021-05-21 13:28:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu duyan yarı yoldan döndü
YEREL HABERLER Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu ...
Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak
YEREL HABERLER Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak
Kırkpınar güreşleri seyircisiz yapılacak
YEREL HABERLER Kırkpınar güreşleri seyircisiz yapılacak
Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak
YEREL HABERLER Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
YEREL HABERLER Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Kadın sürücülere ‘Kemerim hep aklımda’ temalı hediyeler verildi
YEREL HABERLER Kadın sürücülere ‘Kemerim hep aklımda’ temalı ...
Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, törenle uğurlandı
YEREL HABERLER Belediye kompleksinde ölü bulunan zabıta memuru, ...
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
YEREL HABERLER Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Edirne'de vaka sayısı düştü İl Sağlık Müdürü Yıldırım, filyasyon çalışmalarının önemine dikkat çekti
YEREL HABERLER Edirne'de vaka sayısı düştü İl Sağlık Müdürü ...
Zabıta memuru dinlenme odasında göğsünden vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Zabıta memuru dinlenme odasında göğsünden vurulmuş ...
Zabıta memuru, belediye kompleksinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Zabıta memuru, belediye kompleksinde av tüfeğiyle ...
Trakya'da 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Trakya'da 19 Mayıs coşkusu
Trakya’da en düşük vaka oranına sahip il Edirne oldu
YEREL HABERLER Trakya’da en düşük vaka oranına sahip il Edirne oldu
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
YEREL HABERLER Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı ...
Polisi gören şoke oldu, 17 kişiye ceza
YEREL HABERLER Polisi gören şoke oldu, 17 kişiye ceza