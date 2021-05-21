Dünyanın en büyük Arşimed türbinleri ile 5 bin hanenin elektriği karşılanacak

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Edirne'de dünyanın en büyük Arşimed türbinlerinin yapılacağı Meriç Nehri'nde incelemelerde bulundu. Proje ile 5 bin hanenin elektriği karşılanacak.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Edirne ziyareti kapsamında Vali Ekrem Canalp ile birlikte kaynağını Bulgaristan’dan alan ve Edirne’den de geçen Meriç Nehri'nde hayata geçecek olan "3 Nehir 1 Şehir" projesi alanında ?incelemelerde bulundu. Vali Canalp, proje kapsamında dünyanın en büyük Arşimed türbinleri ile yenilenebilir enerji üretimi yapılacağını söyledi. 5 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Vali Canalp, bunun örnek projelerden biri olacağını ifade etti.

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