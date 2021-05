'Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılanlara Kapıkule'de ciğerli, badem ezmeli karşılama

Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA) BELÇİKA'dan başlayan 15'inci Europa-Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan sporcular, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın sınır kapısında katıldığı 7 araçlık ralli grubu Kapıkule'de, Edirne'nin meşhur tava ciğeri ve badem ezmesiyle karşılandı.Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TüvTürk tarafından desteklenen ve bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Europa-Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılmak üzere Belçika'dan yola çıkan ralliciler, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Hollanda, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye gelen rallicileri Kapıkule'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, karşıladı. Ralliye katılacak olan Kaymakcı, özel kıyafetlerini giyerek, direksiyon başına geçti. Kaymakcı'nın da aralarında olduğu sporcular, Edirne'nin meşhur tava ciğeri ve badem ezmesi ikram edilerek karşılandı.'DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ KARDEŞLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLIYOR'Bakan Yardımcısı Kaymakcı, ralliyi 12 yıldır Avrupa Birliği Başkanlığı olarak desteklediklerini belirterek, " Gerçekten de doğu ile batı arasındaki kardeşliğin geliştirilmesine önemli katkıda bulunuyor. Türkiye'nin ve özellikle de Anadolu'nun daha yakından tanınması ve keşfedilmesi için çok değerli bir ralli. Bu ralliye katılanlar, İzmir'e, Antalya'ya gitmiyorlar daha çok ama Anadolu'yu keşfediyorlar. Kastamonu'dan Nevşehir'e, Hakkari'den Diyarbakır'a kadar gidiyorlar. Dolayısıyla bu ralli biraz da keşfetme ve kültürleri anlama, mutfakları tatma rallisi. Bu rallide hız yok çünkü rekabet hıza değil dostluğa dayalı bir rekabet. Rallide otoban kullanımı, navigasyon kullanımı yasak. Dolayısıyla biz insanların ve özellikle Batı Avrupalıların Türkiye'yi daha iyi keşfetmesini istiyoruz. Dolayısıyla Türk insanıyla tanışmasını arzu ediyoruz. Bu sene de ralliyi pandemiye rağmen destekledik. Aslında ralliye 200 civarında araç katılıyordu ama pandemi koşullarında sembolik de olsa sınırlı sayı da olsa bu sene rallinin yapılmasını destekliyoruz. Pazar günü Sultanahmet'ten start alacak ralli. Aynı zamanda pazartesi günü de Ankara'dan Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan start alacak. Türkiye'nin değişik vilayetlerini ziyaret edecek ve aynı zamanda bu sene kutladığımız UNESCO çerçevesinde ve şairimiz Mehmet Akif Ersoy çerçevesinde de bir çok etkinliğe katılacak. Türkiye'nin Batı Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da daha iyi tanıtılmasına katkıda bulunacak. Umarız amacında başarılı olmaya devam edecek" diye konuştu.

KAYMAKCI, KAPIKULE-İSTANBUL ETABINA KATILDIBakan Yardımcısı Kaymakcı, bu yılın gastronomi yılı olduğunu ifade ederek, "Turizm Bakanlığımızla birlikte bu ralli Türk mutfağını da özellikle geçtiği Batı Avrupa ülkelerinde tanıtmaya çalıştı. İzlediğimiz kadarıyla Slovenya'da, Sırbistan'da Türk mutfağını gören, keşfeden insanların ne kadar heyecanlandığını gördük. Ben ralliye geçtiğimiz yıllarda da belli etaplarda katıldım. En uzun katıldığım etap Fransa, Almanya'dan Çanakkale'ye 7 gün süre ile hiç fire vermeden, direksiyonu kimseye vermeden geldim. Geçmişte de yine belli bölümlerde Ankara Samsun, Çanakkale İstanbul gibi çeşitli etaplarda ralliye katıldım. bu sene de rallinin Kapıkule-İstanbul etabına katılacağım. Muhtemelen Ankara etabında da olacağım. İstanbul Ankara etabının da bir bölümüne katılmayı düşünüyorum. Umarız önümüzdeki hafta sonu fırsat olursa Nevşehir etabına da katılabilirim" dedi.'TÜRKİYE'NİN TANITIM RALLİSİ'Europa-Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Başkanı Nadir Serin, düzenlenen rallinin Türkiye'yi AB yolunda daha güzel tanıtmak olduğunu belirtti. Serin, "Türkiye'ye gelene kadar 3 bin 200 civarında kilometre yaptık. Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve şimdi Türkiye'ye geldik. Bu bir sosyal proje rallisi, insanların arabayla bir birlerini geçme gibi bir şeyi yok. Burada ödevler ön planda. Yarışmacılar bu yolculukta bir sonraki ödevi yapmak için yoldalar. Bu daha çok Türkiye'nin tanıtım projesi, Avrupa Birliliği Başkanlığı ile birlikte yapıp Türkiye'yi AB yolunda daha güzel tanıtmak ve saha çalışması yapmak. Yolculuğumuz yağmur yüzünden çok zor geçti" dedi.Sürücülerden Müge İlkten Polat, yolculuklarının güzel geçtiğini ifade ederek, "Yağmurlu bir yolculuk yaptık. Her durduğumuz yerde çok güzel ağırlandık. Yöresel yemekler yedik. Şimdi Türkiye'de yolculuğumuz devam edecek" dedi.Ralliye katılan Selma Uzun da, "Almanya'dan yola çıktık ve şu an Türkiye'ye geldik. Yolculuğumuz güzeldi. Elçiliklerde mola verdik bizi çok güzel karşıladılar. Türkiye'ye gelmek çok güzel, insanın kendi vatanı gibi yok. Buradan İstanbul'a gidiyoruz, ardından Ankara, oradan dan Kapadokya'ya gideceğiz. Adana'nın ardından Dalyan'da rallimizi bitireceğiz. Yaklaşık 6 bin kilometre yol gideceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

