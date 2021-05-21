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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye'de

İHA

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye'de

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 15. DoğuBatı Dostluk ve Barış Rallisi'nin ilk kafilesini Edirne’de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı’nda 'Türkiye’ye Hoş Geldiniz' töreniyle karşıladı. Kaymakcı’nın da araç sürerek katıldığı ralli kafilesi İstanbul’a hareket etti.
Değeri 1100 Euro'nun altında olan eski arabaların katılımıyla, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜVTÜRK işbirliğinde gerçekleşen Avrupa’nın önde gelen otomobil spor organizasyonlarından biri olan rallinin ilk kafilesi Edirne’ye ulaştı. Belçika’nın başkenti Brüksel’den 16 Mayıs’ta yola çıkan rallinin ilk kafilesi, Belçika, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’ı geçerek Türkiye’ye gelen ilk kafile, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından Kapıkule Sınır Kapısı’nda 'Türkiye’ye Hoş Geldiniz' töreniyle karşılandı. Edirne’den hareket eden ralli kafilesi, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Adana, MersinAnamur, AntalyaAlanya ile devam edecek ve MuğlaDalyan’da sona erecek.

Türk mutfağını tanıtan etkinlikler de düzenlenecek
Ralli kafilesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2021 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' kapsamında milli şair Mehmet Akif Ersoy Evi’ni ziyaret edecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen 2021 Gastronomi Yılı kapsamında ralli güzergahı boyunca Türk mutfağını tanıtan etkinlikler de düzenlenecek.

"Bu rallide hız yok
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı yaptığı açıklamada, "Bu ralli keşfetme, kültürleri anlama ve mutfakları tatma rallisi. Bu rallide hız yok. Rekabet hıza değil dostluğa dayalı bir rekabet. Otoban ve navigasyon kullanımı yasak. Özellikle Batı Avrupalıların Türkiye’yi daha iyi keşfetmesini arzu ediyoruz. Dolayısıyla Türk insanıyla tanışmasını arzu ediyoruz" dedi.
Daha öncede ralli etabına katıldığını ifade eden Kaymakcı, şimdi de Kapıkuleİstanbul etabına katıldığını söyledi.

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