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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuzey Makedonya Bakanı Carovska, Teknopark modelini inceledi

İHA

Kuzey Makedonya Bakanı Carovska, Teknopark modelini inceledi

Kuzey Makedonya’da teknopark kurulması adına mart ayından bu yana Trakya Üniversitesi ile yakın temaslar kuran Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Edirne’ye yaptığı ziyarette Teknopark modeli hakkında bilgi aldı.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz’ın da eşlik ettiği ziyarette Trakya Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elvin Dinler, Bakan Mila Carovska, Bakan Yardımcısı Arafat Şabani, Eğitim Politikaları Danışmanı ve eski Çalışma, Sosyal Politikalar Bakan Vekili Gönül Bayraktar ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago’dan oluşan heyete Teknopark modeli hakkında detaylı bilgi verdi. Görüşmede Trakya Teknopark Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elvin Dinler bir sunum gerçekleştirerek, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu, Teknoloji Araştırma Bölgesi Avantajları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun temel amaçları, bölgelerin nasıl kurulup yönetildiği ve işletildiği, ARGE firmalarına sağlanan destekler gibi konularda detaylı bir bilgilendirme yaptı. Sunumun ardından Trakya Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, Bakan Mila Carovska’nın sorularını cevapladı. Kuzey Makedonya’da teknopark kurulmasının ülke açısından nasıl bir faydası olacağı, teknopark kurulması için ne kadar bütçe gerekli olduğu ve beyin göçü açısından pozitif etkilerini anlatan Özgür Özdemir, Trakya Üniversitesi Teknopark olarak bilgi ve tecrübelerini Kuzey Makedonya ile paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.
Bakan Mila Carovska da sunum ve bilgilendirme için teşekkürlerini iletirken, Kuzey Makedonya’da teknopark kurulması konusunda ülkedeki ilgili tüm kurumları harekete geçireceklerini ve yol haritalarını Başbakanları Zoran Zaev’e kapsamlı bir şekilde aktararak gerekli alt yapıyı sağlayacaklarını ifade etti.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Trakya Üniversitesi’nin teknoparkın en büyük hissedarı olduğunu, ayrıca ticaret odaları, borsalar ve organize sanayi gibi şehrin diğer dinamiklerinin de bu oluşumun bir parçası olduğunu belirterek, “Teknoparklar şehrin ve hatta ülkenin gelişiminde oldukça önemli kurumlar. Buralarda yapılacak çalışmalarla bütün ülkeyi kurtaracak, kalkınma ivmesine hız kazandıracak buluşlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden biz bunu çok önemsiyoruz. Kuzey Makedonya’ya böyle bir oluşumun büyük katkı sağlayacağı inancındayız. İnovasyon, ArGe ve teknolojinin merkezi olan 'Teknopark' modelini yurt dışına ihraç etmek amacıyla ilk adımı Kosova’da attık. Bu ülkedeki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Deneyimlerimizi Kuzey Makedonya ile de paylaşmaya ve aynı modeli bu ülkeye de taşımaya hazırız” dedi.
Görüşme sonrasında heyet, Trakya Üniversitesi Teknopark içerisinde faaliyet gösteren Ronwell Arge ve Danışmanlık Limited Şirketi’ni ziyaret ederek, şirket yetkililerinden bilgi aldı.

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