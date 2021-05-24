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Kapıkule Sınır Kapısı’nda turistlere PCR testi 110 liraya yapılacak Bu kararın ardından kente yüz binlerce Bulgaristan vatandaşının akın etmesi tahmin ediliyor

İHA

Kapıkule Sınır Kapısı’nda turistlere PCR testi 110 liraya yapılacak Bu kararın ardından kente yüz binlerce Bulgaristan vatandaşının akın etmesi tahmin ediliyor

Bulgaristan’da PCR testi maliyetinin 500 lira olması nedeniyle test yaptırmayan ve Edirne’ye gelmeyen Bulgaristan vatandaşları için yeni adım atıldı. 1 Haziran 2021 itibariyle Kapıkule Sınır Kapısı’nda PCR testi 110 lira karşılığında yapılacak.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatlik negatif sonuçlu PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirileceğini duyurmasının ardından, 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda da uygulanmaya başlayan PCR zorunluluğu devam ediyor.

Milyonlarca Bulgaristan vatandaşı gelmişti
Bulgaristan’da PCR testi maliyetinin 500 lira olması sebebiyle fiyatı pahalı bulan Bulgaristan vatandaşları test yaptırmayıp Edirne’ye alışverişe gelmeyince Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Recep Zıpkınkurt ve yönetim kurulu üyeleri esnafı sevindirecek bir projeyi hayata geçirdi. Bulgaristan’da 500 lira olan PCR testinin, 1 Haziran itibariyle laboratuvar ortamında Kapıkule Sınır Kapısı’nda 110 TL’ye yapılacağını ve 30 dakikada test sonucunun verileceğini açıkladı.

Şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak
Edirne’ye alışveriş yapmak için gelen Bulgaristan vatandaşlarının şehrin ekonomisine ciddi katkı sağladıklarını anlatan Zıpkınkurt, şehirde ticaretin artacağını ifade etti. Zıpkınkurt, düşük maliyetli PCR testi uygulamasında hiçbir kar amacı güdülmediğini de önemle ifade etti.

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