Gala Gölü'nde kaçak avlananlara dronlu denetim

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Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Enez ilçesindeki Gala Gölü Milli Parkı´nda yasa dışı avlandığı, havadan dronla belirlenen kişilere para cezası kesildi.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´nce Enez Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla Gala Gölü Milli Parkı ve çevresinde denetim yapıldı. Dron destekli denetimde, yasa dışı avlandığı tespit edilen kişilere idari para cezası uygulandı. Bu kişilerin kaçak avlanmada kullandığı kayık, sal ve benzeri araçlarına da el koyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2021-05-24 12:46:58



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