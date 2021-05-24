Edirne'de kumarhaneye çevrilen eve baskın

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Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, polisin kumar oynandığı ihbarı üzerine eve yaptığı baskında 9 kişi yakalandı. Baskın sırasında şüphelilerden 2'si pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Kumar oynadığına dair tespitte bulunulmayan 9 kişi hakkında koronavirüs tedbirlerini ihlalden tutanak tutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kumar oynatıldığı yönündeki ihbar üzerine polis, 1'inci Murat Mahallesi Bülent Alamut Caddesi'ndeki eve baskın yaptı. Kağıt oynamak için masalar kurulan eve polisin geldiğini görenlerden 2'si pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı. Polis, 2 kişiyi yakaladı. Yapılan aramada iskambil desteleri ele geçirildi, kumar oynamak için masa kurulduğu, pencerelerin koyu renkteki perdelerle kapatıldığı belirlendi. Kumar oynandığına dair tespitte bulunulmayan evdeki 9 kişi hakkında, koronavirüs tedbirleri ihlal etmekten tutanak tutuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2021-05-24 14:06:40



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