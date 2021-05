Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü, 5 milyon turist bekleniyor

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA) EDİRNE ekonomisine büyük katkı sağlayan Bulgar turistlerin gelip alışveriş yapması için Kapıkule Sınır Kapısı'nda PCR Testi'nin ücreti 1 Haziran'dan itibaren 250 TL'den 110 TL'ye düşürüldü. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Bir laboratuvar ile anlaştık. Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen her ülke vatandaşı 110 TL ücret karşılığında testlerini yaptıracak. Edirne'ye 5 milyon turist bekliyoruz " dedi.

Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarında, zorunlu PCR testi uygulamasıyla Edirne'ye günü birlik alış veriş için gelen Bulgar turistlerin sayısında yüzde 90 azalma yaşandı. Geçen yıl başlatılan PCR testi uygulaması Bulgaristan 450, Yunanistan'da 600, Türkiye'de ise 250 lira olması turistlerin ülkeye gelmelerinde en önemli faktör olduğu belirtildi. ETSO, PCR testlerini pahalı olması nedeniyle özellikle Bulgar turistlerin gelişini engellediği gerekçesiyle çalışma başlattı.

'PCR TESTİ'Nİ 110 TL'YE DÜŞÜRDÜK'

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, yaptıkları çalışmayla Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 250 lira olan PCR testini 110 liraya düşürdüklerini söyledi. Uygulamanın 1 Haziran günü başlayacağını belirten Zıpkınkurt, "Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tüm ülke vatandaşlarını 110 TL'ye , PCR testlerini yapıyoruz. Daha önce, Türkiye'den çıkışlarda PCR testleri 250 TL'ye yapılıyordu, yurt dışından gelenlerde Bulgaristan hükümeti 90 Leva alıyordu, bu da yaklaşık 450 TL'ye denk geliyordu. Avrupa ülkelerinde değişik rakamlar var, ama 110 TL çok ucuz çok cazip bir fiyat. Edirne ekonomisini canlandırmak adına TOBB birlikte yaklaşık 2,5 aylık bir çalışma yaptık. Bir laboratuvar ile anlaştık dolayısıyla Kapıkule Sınır Kapısı'na gelenler burada 110 TL ücret karşılığında her ülke vatandaşı testlerini yaptıracak Yapılan testlerde 30 dakika içinde sonuçlanacak" dedi.

'EDİRNE'YE 5 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ'

Edirne'ye 5 milyon turist beklediklerini söyleyen Zıpkınkurt, "Geçtiğimiz yıllara göre yüzde 41 turist sayımızda bir düşüş var. Bu yıl bu sayıyı artıracağımızı düşünüyorum. Edirne'ye 5 milyon turist bekliyoruz. PCR testinin 110 lira olması özelikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen komşularımız açısından, çok cazip. Çünkü kendi ülkelerinde 450'TL'ye tekamül ediyor. Yunanistan'da 55 Euro bu da 600 TL'ye tekamül ediyor. Dolayısıyla 110 TL onlar için çok cazip olacak. Alışveriş merkezi içinde bir stant açılacak burada sağlık çalışanlarının bulunacağı bir bölüm oluşturuyoruz. Orada kurulacak laboratuvarda bu testleri yapacağız. Test sonuçları 30 dakika içinde sonuçlanacak. Önce Kapıkule Sınır Kapısı'nda başladık daha sonra Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapısı'nda PCR testleri yapmaya başlayacağız" diye konuştu.

'PCR TESTİ'NİN 110 TL OLMASI ESNAF İÇİN İYİ'

Edirne'de tarihi Alipaşa Çarşısı Derneği Başkanı Yılmaz Sanış, PCR testi fiyatlarının düşmesinin esnaflar için iyi olduğunu söyledi. Sanış, "Korona sebebiyle burada bütün iş yerlerimiz kapalıydı. İnsanlar önceliklerini marketlere yönettiler. Esnaf burada çok etkilendi. Haliyle gözünü hem yurt içi hem yurt dışından gelecek turistlere dikti. PCR testlerinin 110 TL olması biz esnaflar için iyi olarak karşılanmaktadır. 'Gelecekte tamamen kaldırılır, normale döneriz' diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana Bulgar turist gelmiyor. Sadece transit geçiş yapan TIR sürücüleri uğruyor. İnşallah en kısa sürede işlerimiz artar" dedi.

Kapalıçarşı esnaflarından Ali Çıtak ise, "PCR testi fiyatları düşmesi, Bulgar turistlerin Edirne'ye tekrar gelmelerini sağlayacak. Bizim müşterilerimizin yüzde 50'sini Bulgar turistler oluşturuyor. İnşallah en kısa sürede gelmeye başlarlar" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-05-24 17:01:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.