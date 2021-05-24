Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü, 5 milyon turist bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü, 5 milyon turist bekleniyor

DHA

Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü, 5 milyon turist bekleniyor


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA) EDİRNE ekonomisine büyük katkı sağlayan Bulgar turistlerin gelip alışveriş yapması için Kapıkule Sınır Kapısı'nda PCR Testi'nin ücreti 1 Haziran'dan itibaren 250 TL'den 110 TL'ye düşürüldü. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Bir laboratuvar ile anlaştık. Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen her ülke vatandaşı 110 TL ücret karşılığında testlerini yaptıracak. Edirne'ye 5 milyon turist bekliyoruz " dedi.
Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarında, zorunlu PCR testi uygulamasıyla Edirne'ye günü birlik alış veriş için gelen Bulgar turistlerin sayısında yüzde 90 azalma yaşandı. Geçen yıl başlatılan PCR testi uygulaması Bulgaristan 450, Yunanistan'da 600, Türkiye'de ise 250 lira olması turistlerin ülkeye gelmelerinde en önemli faktör olduğu belirtildi. ETSO, PCR testlerini pahalı olması nedeniyle özellikle Bulgar turistlerin gelişini engellediği gerekçesiyle çalışma başlattı. 
'PCR TESTİ'Nİ 110 TL'YE DÜŞÜRDÜK'
ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, yaptıkları çalışmayla Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 250 lira olan PCR testini 110 liraya düşürdüklerini söyledi.  Uygulamanın 1 Haziran günü başlayacağını belirten Zıpkınkurt, "Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tüm ülke vatandaşlarını 110 TL'ye , PCR testlerini yapıyoruz. Daha önce, Türkiye'den çıkışlarda PCR testleri 250 TL'ye yapılıyordu, yurt dışından gelenlerde Bulgaristan hükümeti 90 Leva alıyordu, bu da yaklaşık 450 TL'ye denk geliyordu. Avrupa ülkelerinde değişik rakamlar var, ama 110 TL çok ucuz çok cazip bir fiyat. Edirne ekonomisini canlandırmak adına TOBB birlikte yaklaşık 2,5 aylık bir çalışma yaptık. Bir laboratuvar ile anlaştık dolayısıyla Kapıkule Sınır Kapısı'na gelenler burada 110 TL ücret karşılığında her ülke vatandaşı  testlerini yaptıracak Yapılan testlerde 30 dakika içinde sonuçlanacak" dedi.
'EDİRNE'YE 5 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ'
Edirne'ye 5 milyon turist beklediklerini söyleyen Zıpkınkurt, "Geçtiğimiz yıllara göre yüzde 41 turist sayımızda bir düşüş var. Bu yıl bu sayıyı artıracağımızı düşünüyorum. Edirne'ye 5 milyon turist bekliyoruz. PCR testinin 110 lira olması özelikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen komşularımız açısından, çok cazip. Çünkü kendi ülkelerinde 450'TL'ye tekamül ediyor. Yunanistan'da 55 Euro bu da 600 TL'ye tekamül ediyor. Dolayısıyla 110 TL onlar için çok cazip olacak. Alışveriş merkezi içinde bir stant açılacak burada sağlık çalışanlarının bulunacağı bir bölüm oluşturuyoruz. Orada kurulacak laboratuvarda bu testleri yapacağız. Test sonuçları 30 dakika içinde sonuçlanacak. Önce Kapıkule Sınır Kapısı'nda başladık daha sonra Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapısı'nda PCR testleri yapmaya başlayacağız" diye konuştu.
'PCR TESTİ'NİN 110 TL OLMASI ESNAF İÇİN İYİ'
Edirne'de tarihi Alipaşa Çarşısı Derneği Başkanı Yılmaz Sanış, PCR testi fiyatlarının düşmesinin esnaflar için iyi olduğunu söyledi. Sanış, "Korona sebebiyle burada bütün iş yerlerimiz kapalıydı. İnsanlar önceliklerini marketlere yönettiler. Esnaf burada çok etkilendi. Haliyle gözünü hem yurt içi hem yurt dışından gelecek turistlere dikti. PCR testlerinin 110 TL olması biz esnaflar için iyi olarak karşılanmaktadır. 'Gelecekte tamamen kaldırılır, normale  döneriz' diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana Bulgar turist gelmiyor. Sadece transit geçiş yapan TIR sürücüleri uğruyor. İnşallah en kısa sürede işlerimiz artar" dedi. 
Kapalıçarşı esnaflarından Ali Çıtak ise, "PCR testi fiyatları düşmesi, Bulgar turistlerin Edirne'ye tekrar gelmelerini sağlayacak. Bizim müşterilerimizin yüzde 50'sini Bulgar turistler oluşturuyor. İnşallah en kısa sürede gelmeye başlarlar" diye konuştu. 
 DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-05-24 17:01:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Belediye Başkanı Gürkan´ın yargılandığı dava Bulgaristan'dan evrak için ertelendi
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan´ın yargılandığı dava ...
Hasat edilen marullar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı
YEREL HABERLER Hasat edilen marullar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ...
Edirne'de kumarhaneye çevrilen eve baskın
YEREL HABERLER Edirne'de kumarhaneye çevrilen eve baskın
Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne’nin sarayında yeni kazı sezonu başlıyor
YEREL HABERLER Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne’nin ...
Gala Gölü'nde kaçak avlananlara dronlu denetim
YEREL HABERLER Gala Gölü'nde kaçak avlananlara dronlu denetim
Kapıkule Sınır Kapısı’nda turistlere PCR testi 110 liraya yapılacak Bu kararın ardından kente yüz binlerce Bulgaristan vatandaşının akın etmesi tahmin ediliyor
YEREL HABERLER Kapıkule Sınır Kapısı’nda turistlere PCR testi 110 ...
Gala Gölü’nde kaçak avcılığa drone destekli denetim
YEREL HABERLER Gala Gölü’nde kaçak avcılığa drone destekli denetim
Kumar operasyonunda polisi gören camdan atladı
YEREL HABERLER Kumar operasyonunda polisi gören camdan atladı
Kuzey Makedonya Bakanı Carovska, Teknopark modelini inceledi
YEREL HABERLER Kuzey Makedonya Bakanı Carovska, Teknopark modelini ...
Bakan Mila Carovska, Edirne’nin tarihi ve doğal güzelliklerinden çok etkilendi
YEREL HABERLER Bakan Mila Carovska, Edirne’nin tarihi ve doğal ...
Sokak köpekleri bakımları yapılıp alındığı köye bırakıldı
YEREL HABERLER Sokak köpekleri bakımları yapılıp alındığı köye ...