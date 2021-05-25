Keşan’da kaçak alkol ve uyuşturucuya operasyon

Edirne’nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı alkol ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar yaptı. Denetimlerde çok sayıda uyuşturucu ve alkol ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri gümrük kaçağı içki satışı yapan kişilere yönelik bir dizi çalışmalar yaptı. Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde bir büfede, alınan karar doğrultusunda arama yapan ekipler 15 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirirken, iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı gün saat 12.30 sıralarında da, uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu Yenimescit Mahallesi’nde de uygulama yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan denetimler çerçevesinde 42 adet kilitli poşet içerisinde 16, 68 gram eroin maddesi, 1 adet fişek halinde 3,28 gram bonzai maddesi, 1 adet poşet içerisinde 74,92 gram bonzai maddesi ile çok sayıda fişeklemede kullanılan kilitli poşet ele geçirdi.

Olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam ederken, denetimlerin de süreceği kaydedildi.

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