Bu kez sekreterlerin önerileri dinlendi

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Öğr. Gör Burak İşçimen, Üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterleriyle bir araya geldi.

Kovid19 sebebiyle alınan önlemler kapsamında üç ayrı buluşma şeklinde gerçekleştirilecek toplantıların ilki, Üniversitenin Karaağaç Yerleşkesinde açık havada gerçekleştirildi. Paylaşmanın, iş ve güç birliğinin önemine vurgu yapılan toplantıda birimlerin mevcut ihtiyaçlarının karşılanması ile yeni eğitimöğretim yılına ilişkin hazırlık konuları görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Öğr. Gör. Burak İşçimen, üniversitelerin sahip olduğu bilgi ve birikimi geliştirmesi açısından görüş alışverişinin çok önemli ve değerli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Üniversiteler, bir toplumun gelişmesinde nitelik ve süreklilik bakımından ne kadar önem arz ediyorsa üniversitelerin gelişmesinde de bir o kadar önemli yapı taşları vardır. Bunlar akademik personel, idari personel ve öğrencilerdir. Bu yapı taşlarından üniversitelerin belki de en ağır yükünü üstlenenler idari personellerdir. Sürekli yenilenen ve hızla değişen bir sistem içerisinde öğrenci kayıtlarından dersliklerin hazırlanmasına ve teknik işlere kadar emek sarf eden okul sekreterlerimizle bugün Üniversitemizin gelişmesine nasıl katkı sağlayacağımızı konuşmak için toplandık. Üniversitelerin olmazsa olmazlarından olan idari personelin emek, görüş ve önerileri bizim için ayrı bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.



“Rektörümüzle yan yana olmak bize güç veriyor.”

Trakya Üniversitesi’nin kuruluşunun 40. yılına doğru ilerlerken Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu öncülüğünde başlatılan daha güçlü, modern sosyal imkânlar ve fiziki alt yapı çalışmalarının titizlikle ve yerinde incelenerek takip edildiğini belirten Öğr. Gör Burak İşçimen, “Rektörümüz, idari personelimizle bir araya geldiğimiz istişare toplantılarımıza büyük önem veriyor. Trakya Üniversitesi ailesi olarak daha güçlü olduğumuzu belirten Rektörümüzün desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu birlik, beraberlik ve aidiyet duygusu bizi daha ileriye taşıyor. Bugün de yaptığımız değerlendirmelerin başarılı sonuçlar getireceğine inanıyoruz” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğr. Gör Burak İşçimen başkanlığında gerçekleşen toplantıya SKS’de görevli idari personeller ile enstitü, yüksekokul ve fakülte sekreterleri katılırken, üniversite bünyesinde yürütülen çalışmalara ilişkin konuların görüşüldüğü istişare toplantılarının, ilerleyen günlerde farklı kampüslerde süreceği belirtildi.

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