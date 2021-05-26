Çeltiğin yüzde 41'inin karşılandığı Edirne'de, damla sulama üretim başladı



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin çeltik üretiminin yüzde 41'inin karşılandığı Edirne'de, su tasarrufu sağlamak ve kullanılmayan eğimli arazileri değerlendirmek için 'Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' hayata geçirildi. Bölgede ilk kez uygulanan proje ile tarım arazilerini daha verimli kullanma imkanı sağlanacağını belirten Vali Ekrem Canalp, tarımsal ekonomiye de katkı olacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce 2021 yılında yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında; Edirne'de bitkisel üretimin artırılması amacıyla hazırlanan 7 projeden 'Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' hayata geçirildi. Kullanılmayan eğimli arazilerin değerlendirilmesi ve su tasarrufu sağlanması amacıyla uygulanan proje kapsamında, Edirne'deki 32 üreticiye yüzde 75 hibeli toplam 20 bin 320 kilo sertifikalı çeltik tohumu teslim edildi.

'TAVA YAPMAYA GEREK KALMIYOR'

Çeltiklerin ilk ekimi ise Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katıldığı programla İpsala ilçesine bağlı Kumluca köyü bölgesinde yapıldı. Bölgede 930 dönüm arazide uygulanacak damla sulamayla çeltik yetiştiriciliğinin örnek model olduğunu söyleyen Vali Canalp, "930 dönüm hiç de küçük değil başlangıç olarak. Örnek yeni bir modelin başlangıcı. Şu ana kadar uygulanmış olan çeltik ekiminde mutlaka ama mutlaka eğimsiz düz bir araziye ihtiyaç vardı ve tava yapmaya ihtiyaç vardı. Bu da alan itibarıyla çeltik ekimi yapılabilecek alanları belli bir alana hapsediyor ve sıkıştırıyordu ama bu yeni damla sulama yöntemiyle çeltik ekimi söz konusu olduğu zaman nispeten daha eğimli arazilerde tava yapmaya gerek kalmadan ve daha az su kullanmak suretiyle de çeltik ekimi yapmak mümkün oluyor" dedi.

'DAHA AZ SUYLA DAHA GENİŞ ARAZİLER KULLANILABİLECEK'

Damla sulamanın yaygınlaşması halinde Edirne ve Türkiye'nin değişik yerlerinde, bu yöntemle çeltik ekilebilecek alanların genişleyeceğini kaydeden Canalp, "Hepiniz biliyorsunuz, Türkiye'de yemiş olduğumuz iki kaşık pirincin bir kaşığını biz Edirne'de üretiyoruz ama Edirne'deki üretim alanlarımızı bu şekilde genişletmek suretiyle de geleceğe yönelik muazzam bir adımı da hep beraber atmış olacağız. Bu aynı zamanda bize daha az kullanmış olduğumuz tarım arazilerini daha verimli şekilde kullanma imkanı sağlayacak, daha az suyla daha verimli tarım usullerini uygulama imkanı sağlayacak, daha geniş tarım arazilerinde kullanma imkanı suretiyle de memleketimizin tarım ekonomisine hep beraber katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.

TRAKTÖR KULLANIP ÇELTİK EKTİ

Vali Canalp, programda kendisi için hazırlanan traktörü kullanarak, çeltik ekimine yardımcı oldu. Canalp ayrıca GPS yöntemiyle çeltik ekimi ve elle çeltik ekimi yöntemlerini de inceledi. Botlarını giyip, çeltik için hazırlanan suyla kaplı araziye giren Canalp, çeltik tohumlarını elleriyle toprakla buluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-05-26 15:32:52



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