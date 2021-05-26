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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilinden inen sürücüye arkasından gelen araç dikiz aynasıyla çarptı

İHA

Otomobilinden inen sürücüye arkasından gelen araç dikiz aynasıyla çarptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde park halindeki aracından inen sürücüye, arkasından gelen araç dikiz aynasıyla çarptı. Kendi aracı ve diğer aracın aynaları arasında sıkışan sürücü kazada hafif yaralandı.
Kaza, saat 17.15 sıralarında Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 DAB 05 plakalı aracın sürücüsü F.A., cadde üzerine park ettikten sonra aracından indi. Dışarıya çıkıp aracın kapısını kapatan sürücüye o sırada şehir merkezi istikametine seyir halinde olan D.U. (23) idaresindeki 22 FC 111 plakalı araç sağ aynasıyla çarptı. Kazada kendi aracının aynası ve diğer aracın aynası arasında kalan sürücü F.A. hafif şekilde yaralanırken, bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine varan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada polis ekipleri de olay yerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Kazanın ardından trafiğe kapanan yol araçların bölgeden çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Görgü tanıkları aracından inen F.A. isimli sürücünün işaret edilen park alanına tam olarak girmediğini ve yol üzerinde durduğunu, aracından inerken de arkadan gelen aracın aynasıyla çarptığını söyledi.

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